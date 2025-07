Data de pagamento e consulta: confira as informações aqui

Quem não recebeu a restituição no terceiro lote do Imposto de Renda de 2025, cujo pagamento foi realizado hoje, poderá verificar se está incluído no próximo grupo a partir de 22 de julho. Nessa data, a Receita Federal vai divulgar a lista dos contribuintes que fazem parte do quarto lote, que será pago no dia 29 de agosto.

Datas dos Pagamentos da Restituição do Imposto de Renda

Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda de 2025 estão programados da seguinte forma:

1º lote: 30 de maio (já realizado)

30 de maio (já realizado) 2º lote: 30 de junho (já realizado)

30 de junho (já realizado) 3º lote: 31 de julho (pago hoje)

31 de julho (pago hoje) 4º lote: 29 de agosto

29 de agosto 5º e último lote: 30 de setembro

Quem Recebe Primeiro a Restituição?

Os pagamentos da restituição são realizados de forma prioritária. Os idosos são as primeiras pessoas a receber os valores. Aqueles com 80 anos ou mais têm a prioridade máxima. Em seguida, recebem aqueles com mais de 60 anos, além de pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Caso haja empate nas condições, a Receita Federal prioriza quem entregou a declaração primeiro.

Essas medidas visam garantir que os grupos que mais precisam tenham acesso mais rápido aos valores de restituição. Para mais informações, os contribuintes podem acompanhar as atualizações no site da Receita Federal e verificar sua situação.