Saic e Alibaba lançam SUV elétrico IM LS9 no mercado

A IM Motors, uma joint venture entre a chinesa SAIC Motor e o grupo Alibaba, está prestes a agitar o mercado com o lançamento de seu novo SUV elétrico, o IM LS9. Previsto para chegar às lojas ainda este ano, esse carro promete encarar a concorrência de outras marcas no disputado segmento de SUVs elétricos de luxo, como o Li Auto L9. E quem não adora um SUV que oferece estilo e tecnologia, né?

O LS9 não é só mais um utilitário esportivo na rua. Ele tem três fileiras de assentos e um design imponente, muito bem elaborado por meio da plataforma iO Origin. Essa base permite tanto a fabricação de modelos totalmente elétricos (BEV) quanto os que têm autonomia estendida (EREV). A SAIC já está correndo atrás da licença para começar a vender esse crossover que pode ser um divisor de águas. Entre janeiro e maio de 2025, a IM Motors vendeu 19.174 unidades, e com o LS9, as expectativas são altas.

### Potência e Desempenho

Embora ainda não tenhamos todos os detalhes, o modelo 100% elétrico deve contar com tração nas quatro rodas e dois potentes motores que, somados, devem gerar até 500 kW, o que dá cerca de 670 cavalos. Para quem prefere a opção EREV, a ideia é usar um motor 1.5 turbo como gerador, entregando 114 kW, combinado com um motor elétrico principal de 230 kW — uma configuração já conhecida no LS6.

### Visual E Acomodações

Eu sei o quanto a aparência conta, e pelo que as fotos vazadas mostraram, o LS9 se destaca com faróis em formato de Y, conectados por uma faixa de LED, e uma frente bem futurista, com uma grade fechada. As maçanetas embutidas e a silhueta suavemente inclinada só aumentam a sofisticação do modelo.

Além disso, o espaço interno parece ser uma das prioridades. A distância entre os pilares traseiros promete conforto na segunda fileira de assentos, ideal para famílias ou quem sempre leva os amigos para viajar. Para quem já teve que lidar com praticamente um “tetris” ao colocar todo mundo dentro, isso é um alívio!

### Interior Moderno

Dentro do carro, o volante oval e dois raios da IM Motors se destacam, assim como um console central todo modernoso, que conta com uma tela grande e dois carregadores sem fio. Com porta-copos e um amplo espaço de armazenamento, o LS9 parece ter sido pensado para quem passa muito tempo na estrada. Já pensou em fazer aquela viagem longa com os amigos e poder recarregar os celulares sem complicação?

No momento, a IM Motors já tem no portfólio modelos como os sedãs L6 e L7, além dos crossovers LS6 e LS7. Mas, como em qualquer mercado, a competição é dura, e a marca tem trabalhado firme para conquistar seu espaço entre as gigantes do setor.

### O Que Esperar?

Com o LS9, a parceria entre a SAIC e o Alibaba quer mostrar que veio para ficar, oferecendo mais sofisticação e conforto para quem busca um SUV elétrico. A previsão é que esse modelo chegue às lojas chinesas ainda em 2025, e com a concorrência aumentando, estamos todos ansiosos para ver como ele se sairá nas estradas.

O futuro promete grandes aventuras para os apaixonados por carros!