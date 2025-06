Botafogo demite treinador Renato Paiva após saída no Mundial

O Botafogo anunciou a saída do técnico Renato Paiva após a eliminação da equipe na Copa do Mundo de Clubes. Paiva, que assumiu o comando do time em fevereiro deste ano, dirigiu a equipe em 23 partidas, acumulando algumas conquistas, incluindo uma vitória notável por 1 a 0 contra o Paris Saint-Germain na fase de grupos do torneio. No entanto, a derrota para o Palmeiras nas oitavas de final foi decisiva para a decisão da diretoria.

Em um comunicado oficial, o Botafogo informou que Renato Paiva não é mais o técnico do time principal. A decisão foi comunicada a ele no domingo à noite, dia 29. No texto, o clube agradeceu a Paiva e sua comissão técnica pelos serviços prestados, destacando a vitória histórica sobre o PSG e as classificações para as fases de grupos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Essa mudança na comissão técnica é a primeira ação do proprietário John Textor desde que ele deixou a presidência do Lyon, na França, e prometeu dedicar mais tempo às atividades do Botafogo. Em declarações anteriores, Textor expressou sua intenção de se reaproximar do clube e de buscar um melhor gerenciamento das questões internas.

Ainda não há uma resposta oficial de Renato Paiva sobre sua saída, mas ele já havia mencionado, após a eliminação no torneio, que sentia um grande orgulho do trabalho realizado. Ele se disse satisfeito com o desempenho dos jogadores, mesmo diante de uma equipe fortíssima.