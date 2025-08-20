Royal Enfield Classic 350 tem novas cores e preços atualizados

A Royal Enfield Classic 350 agora chega ao Brasil com três novas cores que prometem agradar aos fãs de motos! Esse modelo é um ícone entre as motos de entrada da marca e as novidades começaram a desembarcar nas concessionárias este mês. As opções de pintura disponíveis agora são o Commando Sand, o Stealth Black e o Medallion Bronze. E, para quem está pensando em adquirir uma, vale lembrar que a Classic 350 foi lançada por aqui em setembro de 2022 e, até agora, passou por poucas mudanças significativas.

As novas cores têm um charme especial, não acham? A Commando Sand traz uma vibe retrô, enquanto o Stealth Black exala aquele mistério moderno. O Medallion Bronze é para quem quer algo meio vintage e cheio de personalidade. Além disso, a Classic 350 é a mesma plataforma que a Meteor 350, combinando tradição e modernidade de uma maneira única.

A moto é equipada com freios a disco nas duas rodas e ABS, garantindo uma condução segura, especialmente nas cidades, onde as paradas são frequentes. O painel conta com mostrador analógico e uma tela LCD que traz várias informações úteis — como nível de combustível e odômetros. Já pensou na sua próxima viagem de moto? Essa tela vai ajudar muito no planejamento!

Em relação às medidas, a Classic 350 é bem equilibrada, com 2.145 mm de comprimento e 785 mm de largura. A altura do assento é em média 805 mm, o que a torna acessível para a maioria dos pilotos. E, claro, é sempre bom lembrar que manter os pneus calibrados faz seu passeio ser ainda mais seguro e confortável.

Na parte mecânica, a moto tem um motor monocilíndrico de 349 cm³, que entrega 20,2 cv de potência. Isso significa que ela não faz feio nas estradas, principalmente se você for encarar um destino mais longo no fim de semana. E com um câmbio de 5 marchas, a experiência de pilotagem fica ainda mais prazerosa. Você vai notar como isso faz diferença, especialmente quando a estrada chama.

As rodas têm 19 polegadas na frente e 18 atrás, equipadas com pneus 100/90 e 120/80, respectivamente. Não dá pra esquecer que uma suspensão boa faz toda a diferença, e a Classic conta com garfos telescópicos na frente e um sistema biamortecido atrás.

Agora, vamos aos preços das cores que você pode escolher:

– Medallion Bronze: R$ 23.490

– Commando Sand: R$ 23.990

– Stealth Black: R$ 24.490

Com tudo isso, a Royal Enfield Classic 350 tem muito a oferecer para quem aprecia um bom passeio sobre duas rodas. E você, já está pensando em qual cor escolher?