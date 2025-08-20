Mundo Automotivo

Royal Enfield Classic 350 tem novas cores e preços atualizados

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 16 minutos atrás
2 minutos lidos
Royal Enfield Classic 350 ganha novas cores: veja os preços
Royal Enfield Classic 350 ganha novas cores: veja os preços

A Royal Enfield Classic 350 agora chega ao Brasil com três novas cores que prometem agradar aos fãs de motos! Esse modelo é um ícone entre as motos de entrada da marca e as novidades começaram a desembarcar nas concessionárias este mês. As opções de pintura disponíveis agora são o Commando Sand, o Stealth Black e o Medallion Bronze. E, para quem está pensando em adquirir uma, vale lembrar que a Classic 350 foi lançada por aqui em setembro de 2022 e, até agora, passou por poucas mudanças significativas.

As novas cores têm um charme especial, não acham? A Commando Sand traz uma vibe retrô, enquanto o Stealth Black exala aquele mistério moderno. O Medallion Bronze é para quem quer algo meio vintage e cheio de personalidade. Além disso, a Classic 350 é a mesma plataforma que a Meteor 350, combinando tradição e modernidade de uma maneira única.

A moto é equipada com freios a disco nas duas rodas e ABS, garantindo uma condução segura, especialmente nas cidades, onde as paradas são frequentes. O painel conta com mostrador analógico e uma tela LCD que traz várias informações úteis — como nível de combustível e odômetros. Já pensou na sua próxima viagem de moto? Essa tela vai ajudar muito no planejamento!

Em relação às medidas, a Classic 350 é bem equilibrada, com 2.145 mm de comprimento e 785 mm de largura. A altura do assento é em média 805 mm, o que a torna acessível para a maioria dos pilotos. E, claro, é sempre bom lembrar que manter os pneus calibrados faz seu passeio ser ainda mais seguro e confortável.

Na parte mecânica, a moto tem um motor monocilíndrico de 349 cm³, que entrega 20,2 cv de potência. Isso significa que ela não faz feio nas estradas, principalmente se você for encarar um destino mais longo no fim de semana. E com um câmbio de 5 marchas, a experiência de pilotagem fica ainda mais prazerosa. Você vai notar como isso faz diferença, especialmente quando a estrada chama.

As rodas têm 19 polegadas na frente e 18 atrás, equipadas com pneus 100/90 e 120/80, respectivamente. Não dá pra esquecer que uma suspensão boa faz toda a diferença, e a Classic conta com garfos telescópicos na frente e um sistema biamortecido atrás.

Agora, vamos aos preços das cores que você pode escolher:

– Medallion Bronze: R$ 23.490
– Commando Sand: R$ 23.990
– Stealth Black: R$ 24.490

Com tudo isso, a Royal Enfield Classic 350 tem muito a oferecer para quem aprecia um bom passeio sobre duas rodas. E você, já está pensando em qual cor escolher?

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 16 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

GWM estuda segunda fábrica no Brasil para carros mais baratos

GWM avalia nova fábrica no Brasil para reduzir custo de carros

1 hora atrás
Quanto custa a multa por transportar criança sem cadeirinha no carro?

multa por transportar criança sem cadeirinha no carro

1 hora atrás
Volkswagen atinge 26 milhões de veículos produzidos no Brasil

Volkswagen chega a 26 milhões de veículos produzidos no Brasil

2 horas atrás
Ram Rampage R/T 2026: preço, ficha técnica e itens de série

Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo