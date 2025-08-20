São Paulo atinge mínima histórica de desemprego

Na última sexta-feira, dia 15, saiu uma pesquisa que traz umas informações bem interessantes sobre o desemprego na cidade de São Paulo. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) revelou dados que ajudam a entender como está a situação do trabalho na capital paulista.

No segundo trimestre de 2025, a taxa de desocupação em São Paulo ficou em 5,4%, o que representa cerca de 371 mil pessoas sem emprego. Em contrapartida, o número de pessoas ocupadas chegou a 6,56 milhões. Um dado que chama a atenção é o rendimento médio do trabalho principal, que foi de R$ 5.323. Isso é um aumento de 1,56% em relação ao trimestre anterior e está acima da média de outras cidades e até do Brasil como um todo.

Além disso, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) mostraram que, até junho desse ano, São Paulo já contava com mais de 5,029 milhões de postos de trabalho formal.

Admissões em alta em São Paulo: confira os principais setores

Os números indicam que o setor de Serviços é o grande responsável pela criação de novas vagas de emprego na cidade. Esse setor inclui áreas como comércio, serviços financeiros e várias atividades auxiliares.

Por outro lado, o Comércio e Varejo, que já foi um motor de contratações, está com um ritmo um pouco mais lento, mas ainda assim lidera o ranking no número de empregos.

Os setores de Infraestrutura e Construção também estão muito fortes, com cerca de 569,5 mil pessoas empregadas. Isso sem contar o setor de Saúde e Ciências da Vida, que conta com 477,9 mil vagas ocupadas. Além disso, recebem destaque a Tecnologia da Informação (TI), Finanças, Imobiliário, Transporte e Logística, e a Indústria.

Uma nova atualização da PNAD Contínua está prevista para ser divulgada no dia 14 de novembro. Com o ânimo atual do mercado, a expectativa é que os números continuem a melhorar e trazer boas notícias para os trabalhadores da capital paulista.