Risco de multa de R$ 195,23 por bagagem solta no carro

Se a gente parar pra pensar, com o fim do ano se aproximando, as viagens longas e os passeios estão cada vez mais nas nossas cabeças. E aí surge uma dúvida que muitos motoristas têm: é permitido colocar bagagens soltas no banco traseiro do carro? Spoiler: a resposta é não! Carregar objetos de forma errada pode te custar uma multa e ainda pontos na CNH.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, levar cargas no banco de passageiro é uma infração grave. E a multa atual é de R$ 195,23, além de cinco pontos na carteira. Pode parecer só um desprazer, mas o seu carro pode ser retido até você regularizar a situação.

A gente sabe que, na pressa de viajar ou de fazer compras, é fácil acabar jogando as sacolas no banco de trás. Mas a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) já deu o recado: cargas soltas, como mochilas ou malas, se tornam verdadeiros projéteis em freios bruscos ou se rolar uma batida. Isso pode colocar a segurança de todo mundo em risco.

O melhor mesmo é usar o porta-malas, que é sempre a opção mais segura. Para aquelas bagagens grandes, os bagageiros de teto são uma ótima alternativa, mas preste atenção! Eles têm que respeitar os limites de altura, largura e peso definidos pelo fabricante e pelo Contran.

Quando falamos do artigo 109 do CTB, ele deixa bem claro: nada de obstruir a visão do motorista, comprometer a estabilidade do carro ou fazer barulho desnecessário. E os objetos precisam estar sempre fixados com cintas, redes ou acessórios apropriados. Aquela sacola de supermercado ou a mochila do trabalho não podem ficar soltas, mesmo que pareçam inofensivas. Se não tomarmos cuidado, a infração é a mesma e pode gerar a mesma multa.

Se você tem um carro com bancos traseiros rebatíveis, é possível levar objetos na cabine, mas eles têm que estar bem presos e não podem atrapalhar a visão ou a segurança dos passageiros.

Respeitar essas regras não é apenas uma questão de evitar multas. Transportar as bagagens de forma correta é fundamental para a segurança de todos e para manter a visibilidade do motorista. Organizar as coisas direitinho traz conforto e impede que você tenha um prejuízo financeiro inesperado. No fim das contas, cada viagem pode ser tranquila e muito mais agradável quando tudo está bem arrumado.