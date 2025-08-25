Renault reduz preço do Kwid Outsider em R$ 24 mil para PcD

O Renault Kwid Outsider acaba de chegar com tudo, sendo a versão mais completinha desse subcompacto querido. Para quem não conhece, ele está disponível para vendas diretas para o público PcD até o final de agosto. E a boa notícia? Há isenção total do IPI e descontos no ICMS, então, quem se enquadra nos critérios pode levar esse carrinho por apenas R$ 65.085,00. O preço de tabela é de R$ 89.090,00. São R$ 24.005,00 de economia, vale a pena dar uma olhada!

Se você tem interesse em adquirir, é fácil: basta ir até uma concessionária Renault e conferir os detalhes sobre o processo de compra, os documentos que precisa e as opções de financiamento disponíveis para quem tem alguma deficiência. Afinal, facilitar a vida na hora de comprar um carro é sempre bem-vindo, não é mesmo?

O que tem de bom no Kwid Outsider?

O Kwid Outsider vem equipado com um motor 1.0 SCe e um câmbio manual de 5 marchas. Ele entrega uma potência de até 71 cv a 5.500 rpm e torque de 10 kgfm com etanol. Em uma boa escapada pela estrada, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 13,5 segundos. Não é nenhuma lebretadinha, mas dá conta do recado!

Agora, falando em consumo, os números são bem favoráveis. Na cidade, ele faz em média 10,4 km/l com etanol e 14,6 km/l com gasolina. Na estrada, a economia melhora um pouco, chegando a 10,8 km/l com etanol e 15,5 km/l com gasolina. Se você já ficou atolado em congestionamento, sabe como um motor econômico pode salvar o dia.

Vendagens e concorrência

O Kwid não está sozinho na luta! Ele vendeu 29.946 unidades entre janeiro e julho de 2025, mas ainda está atrás do seu principal rival, o Fiat Mobi, que emplacou 41.330 unidades. Um detalhe curioso é como esses subcompactos têm se destacado no mercado, principalmente entre os que buscam eficiência e bom preço.

Estilo e Conforto

Tirando um tempinho para falar sobre estilo, o Kwid Outsider tem suas rodas de aro 14", bancos exclusivos com um toque diferenciado e adesivos laterais que dão um charme especial. O volante esportivo de três raios, retrovisores pretos brilhantes e calotas Flex Wheel Biton completam o visual.

No quesito conforto, ele não decepciona. Tem ar-condicionado, apoio de cabeça traseiro e laterais ajustáveis em altura. Você ainda conta com retrovisores elétricos, espelhamento para celular através do sistema MEDIA Evolution (com Android Auto e Apple CarPlay), além de itens de segurança como freios ABS, quatro airbags, monitoramento da pressão dos pneus e muito mais.

A tecnologia que ajuda

Uma função bem interessante é o sistema Stop&Start, que desliga o motor quando você para em um sinal e liga novamente na hora que você acelera. Quem não quer economizar uns trocados na gasolina, não é? Além disso, o controle eletrônico de estabilidade e câmera de ré garantem mais segurança e praticidade, especialmente para manobras em estacionamentos apertados.

Ao final, o Renault Kwid Outsider se mostra como uma opção bem completa para quem busca um carro pequeno, econômico e que ainda oferece vários recursos legais. Ele pode ser a escolha certa para quem está começando ou mesmo para quem já tem um pezinho na estrada. Com um bom custo-benefício, vale a pena fazer uma visita a uma concessionária e dar uma conferida de perto!