Brasil assiste ao eclipse lunar total mais longo do ano ao vivo

Na noite de 7 para 8 de setembro de 2025, teremos um espetáculo incrível: o fenômeno conhecido como Lua de Sangue. Durante essa noite, a Lua passará completamente pela sombra da Terra e ganhará uma coloração avermelhada. Isso acontece quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua cheia, projetando sua sombra sobre ela, e o resultado é simplesmente deslumbrante.

Esse será o eclipse lunar total mais longo de 2025, com duração de 82 minutos na fase total. No Brasil, não conseguiremos ver o fenômeno a olho nu, mas não se preocupe! Poderemos acompanhar tudo por meio de transmissões ao vivo no YouTube.

O que acontece durante a Lua de Sangue

Durante um eclipse lunar total, a luz do Sol que contorna a Terra passa pela nossa atmosfera, que filtra a luz: enquanto as cores mais claras são dispersas, o vermelho é o que chega à Lua. É esse efeito que a transforma em um belo tom alaranjado ou avermelhado.

Horário e duração no Brasil

A fase onde a Lua assume essa coloração vermelha ocorrerá entre 14h30 e 15h52 (horário de Brasília), com o momento mais intenso por volta das 15h12. Antes desse espetáculo, começaremos a notar a penumbra logo no início da tarde, seguido pela fase parcial, onde um “mordisco” na Lua já é visível.

Visibilidade no mundo e ausência nas Américas

Se você estiver em locais como Europa, África, Ásia ou Austrália, poderá ver a totalidade do eclipse. Nessas regiões, o evento vai acontecer bem acima do horizonte, permitindo uma observação contínua por mais de uma hora. No entanto, nas Américas, a Lua terá acabado de se pôr quando a totalidade começar, o que significa que não conseguiremos ver nada por aqui.

Como acompanhar ao vivo no YouTube

Para quem estiver no Brasil, a boa notícia é que podemos assistir ao evento em tempo real através de transmissões online. Vários projetos de astronomia se dedicam a fazer a cobertura ao vivo, mostrando telescópios focados na Lua e oferecendo explicações sobre cada fase do eclipse. Vale a pena verificar as transmissões com antecedência, ativar lembretes e se assegurar que sua conexão de internet seja boa, assim você poderá aproveitar todos os detalhes dessa experiência fascinante.

O passo a passo do fenômeno

O eclipse acontece em etapas. Primeiro, a Lua entra na penumbra da Terra, e o escurecimento é bem sutil. Depois, ela atravessa a umbra, onde o escuro é mais intenso, e a parcialidade se torna evidente. A totalidade, quando a Lua fica completamente imersa na sombra, é quando o efeito vermelho surge. Durante os 82 minutos de totalidade, a cor pode mudar dependendo da qualidade da atmosfera terrestre, que pode incluir poeira e umidade. Por último, a Lua sai da umbra e retorna ao seu brilho normal.

Por que este eclipse se destaca

Esse eclipse em setembro é especial não só pela sua duração apreciável, mas também pela forma como a Lua corta a sombra da Terra. O alinhamento favorável faz com que a Lua permaneça mais tempo na umbra. Em 2025, tivemos outro eclipse lunar, mas com uma totalidade bem mais curta. Isso faz do eclipse de setembro o mais marcante do ano e explica todo o alvoroço e as transmissões ao vivo que se prepararão para ele.

Dicas para quem estiver viajando

Se você estiver em um local com visibilidade, não precisa de telescópios ou equipamentos sofisticados para ver a Lua de Sangue. Entretanto, um binóculo pode ajudar a revelar os maravilhosos detalhes do relevo lunar. Para quem estiver em áreas urbanas, busque locais com uma boa vista e menos poluição luminosa. Não esqueça de conferir a previsão do tempo e chegar um pouco antes para não perder as fases do eclipse.

Próximos eventos no calendário astronômico

Duas semanas após a Lua de Sangue, teremos um eclipse solar parcial. Nos próximos anos, o Brasil verá mais eclipses, possibilitando a observação direta ou apenas por transmissões. É sempre bom consultar fontes confiáveis para se organizar e saber os horários certinhos.

Onde buscar informações de última hora

À medida que o dia do eclipse se aproxima, instituições e projetos de divulgação científica atualizam as informações sobre as transmissões. Canais especializados em astronomia, tanto internacionais quanto brasileiros, costumam ter a descrição detalhada do fenômeno e dicas de observação, então vale a pena ficar de olho neles.