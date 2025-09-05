Renault Kwid pode se transformar em elétrico para continuar no mercado

O Kwid, esse subcompacto que conquistou muitos motoristas por aqui, já está completando 8 anos! Desde que apareceu nas nossas ruas, ele ganhou alguns upgrades e até uma versão elétrica. Agora, claro, ele continua firme na briga pelo título de carro novo mais acessível do Brasil, competindo de perto com o Fiat Mobi.

Mas só para você ter uma ideia, com as mudanças de comportamento dos consumidores e as voltas do mercado automotivo, o futuro do nosso queridinho Kwid parece estar em um limbo. A Renault já comentou que está buscando aprimorar sua linha mundial, especialmente no Brasil, onde a realidade dos carros está sempre mudando.

A linha Sandero não teve sorte nessa mudança e deu espaço ao novo Kardian. Entre as novidades, o Megane está de volta, agora como um SUV elétrico. E tem mais: um modelo médio está a caminho, posicionado entre o Jeep Compass e o Commander, chamado Boreal.

E o que será do Kwid nessa nova fase? Olha só, existem rumores de que ele vai passar por uma reestilização bem profunda, inspirada na versão elétrica que ainda não chegou por aqui, mas já foi vista em testes na pista. Essa informação surgiu da publicação indiana Autocar, que sempre está de olho nas novidades do setor.

Os Lançamentos da Renault na Índia

Na Índia, a Renault também está se mexendo e atualizando seus modelos, muitos deles baseados na mesma plataforma do Kwid. O Triber, por exemplo, é uma minivan compacta para sete pessoas, feita sob medida para o mercado local. Já o Kiger cumpre na Índia o mesmo papel que o nosso Kardian aqui no Brasil.

Recentemente, Venkatram Mamillapalle, o diretor da Renault Índia, comentou que o novo Triber é o primeiro de uma série de lançamentos previstos para os próximos dois anos. Isso mostra que o pessoal por lá está bem atento ao que o mercado precisa.

E olha que o Kiger também foi reestilizado! Além disso, a Renault está preparando um SUV médio, derivado do Duster, que deve aparecer no próximo ano. Esse novo carro vai rivalizar com gigantes como o Hyundai Creta.

Mamillapalle, porém, não chegou a tocar no assunto do Kwid diretamente, mas mencionou que a linha poderia receber inovações técnicas, como a inclusão de seis airbags. Isso seria um baita avanço, especialmente em segurança.

E o Kwid no Brasil?

Se essas mudanças na Índia confirmarem, é bem provável que o Kwid também passe por novidades aqui no Brasil. Claro que tudo depende da estratégia da Renault, que pode acabar optando apenas pela versão elétrica por aqui. Afinal, mais de 90% das vendas do Kwid estão sendo feitas através de canais diretos, que normalmente trazem menos lucro do que a venda para o consumidor final.

Quem já pegou trânsito pesado sabe como um câmbio esperto faz diferença, e sempre é bom ter o melhor aos nossos pés no volante. Calibrar os pneus antes de pegar a estrada? Nem se fala, faz toda a diferença para manter a segurança e a economia de combustível. A expectativa fica no ar para ver como será o próximo capítulo dessa história.