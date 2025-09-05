6 combinações alimentares a evitar, segundo especialistas em saúde

Misturar alimentos faz parte da nossa rotina, mas é bom ficar de olho em algumas combinações que podem causar mais problemas do que benefícios. Algumas interações entre diferentes alimentos podem afetar a absorção de nutrientes essenciais e, assim, impactar a sua saúde.

Todo mundo já ouviu falar que não é bom misturar manga com leite, mas o que muita gente não sabe é que há outras combinações igualmente importantes a considerar. Vamos falar sobre algumas delas e como isso pode influenciar a sua nutrição.

Combinações alimentares que requerem cautela

Aqui estão seis combinações alimentares que, segundo especialistas, merecem atenção:

Sanduíche e café: A interação do café com o cálcio do queijo pode diminuir a absorção desse mineral, o que pode prejudicar sua nutrição logo pela manhã. Cerveja e frutos secos: O alto teor de sal e álcool pode desidratar o corpo, e esse combo pode ser um problema se for consumido em excesso. Frutas e refeições principais: Algumas pessoas sentem desconforto digestivo ao comer frutas junto com outros pratos, porque ocorre fermentação. Vale prestar atenção nessa mistura. Espinafre e queijo: O ácido oxálico do espinafre pode se ligar ao cálcio presente nos queijos, o que pode dificultar a sua absorção. É bom ficar atento a essa dupla. Alimentos ricos em magnésio e refrigerantes: Misturar esses alimentos pode interferir na absorção dos minerais, embora não esteja diretamente ligado a problemas graves, como cálculos renais. Carne e batata: Apesar de muitas pessoas consumirem essa combinação sem perceber desconfortos gástricos, a reação pode variar de acordo com o organismo de cada um.

Efeitos dessas combinações

Os efeitos dessas misturas alimentares não são necessariamente ruins para todos, mas conhecê-las pode te ajudar a montar um cardápio mais equilibrado. É importante observar como seu corpo reage a certas combinações e fazer ajustes na dieta quando necessário.

Um pequeno ajuste nas suas refeições diárias pode ser o caminho para evitar desconfortos e garantir que você esteja absorvendo todos os nutrientes que precisa. Afinal, cuidar da nossa alimentação é um passo importante para manter a saúde em dia!