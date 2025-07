Renault Kwid Intense tem desconto de R$ 22.995 para PcD

O Renault Kwid Intense está com uma oferta incrível para o público PcD, e essa chance vai até julho! Durante este período, os compradores podem aproveitar a isenção total de IPI e um descontão no ICMS. Se você achava que não tinha como melhorar a sua vida sobre quatro rodas, é hora de repensar!

Na versão Intense 1.0 manual, o preço normal é de R$ 84.590. Mas para pessoas com deficiência, o valor despenca para R$ 61.595. Ou seja, uma economia de nada menos que R$ 22.995! E olha, é sempre bom lembrar que os preços podem mudar dependendo do estado. Portanto, fique de olho!

Para garantir esse desconto, é só apresentar um laudo médico do Detran ou da Ciretran da sua cidade, que comprove a deficiência e detalhe o tipo de veículo e as adaptações necessárias. As concessionárias Renault pelo Brasil estão prontinhas para tirar suas dúvidas sobre o benefício, desde quais condições se encaixam até a documentação e formas de pagamento disponíveis.

Falando um pouco dos números, o Kwid Intense traz um motor 1.0 com potência de até 71 cv a 5.500 rpm e torque de 10 kgf.m a 4.250 rpm. Com seu câmbio manual de cinco marchas, é um carro compacto que mede 3,68 m de comprimento, 1,58 m de largura e 1,48 m de altura, com um entre-eixos de 2,42 m. Um dos pontos altos? O porta-malas, que tem 290 litros — ideal para guardar tudo que você precisa em uma viagem ou uma ida ao mercado.

Além disso, a versão vem equipada com uma central multimídia Media Evolution que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Quem adora tecnologia a bordo vai se sentir à vontade com ar-condicionado, direção elétrica e uma série de recursos de segurança, como os freios ABS e dois airbags frontais. E não para por aí: a câmera de ré e o monitoramento da pressão dos pneus são outros detalhes que fazem toda a diferença.

O Kwid Intense ainda oferece luzes diurnas em LED, sistema Stop&Start e travamento automático das portas a 6 km/h. Para quem tem família, ele conta com cintos de segurança traseiros de três pontos e até dois sistemas Isofix. E, claro, o controle eletrônico de estabilidade (ESP) vem para ajudar ainda mais em qualquer situação, principalmente nas subidas.

Esse é um carro que não só oferece economia, mas também conforto e segurança. Se você já enfrentou um trânsito pesado, sabe o quanto um carro com um câmbio esperto e um bom motor pode fazer toda a diferença no dia a dia.