Renault Kwid com IPI zerado e até 13 mil de desconto

Recentemente, ficou em evidência a mudança de preços dos modelos de entrada do mercado brasileiro. A Renault fez um reajuste significativo no preço do Kwid, seu subcompacto, eliminando os modelos abaixo de R$ 80 mil. Mas calma! Com a nova onda de incentivos do governo, o Kwid está com preços mais acessíveis e ainda conta com descontos que podem chegar até R$ 13.400.

Essa manobra de preço é semelhante àquelas promoções de Black Friday, em que os preços sobem antes das “grandes ofertas”. Mas, de qualquer forma, as quatro versões do Kwid tiveram quedas consideráveis nos preços. Por exemplo, a versão Zen, que antes custava R$ 80.690, agora está a R$ 78.690, já descontando o IPI. E se você considerar o bônus de R$ 11.400 que a Renault está dando, o preço final fica em R$ 67.290. É uma baita economia!

A versão Intense teve seu valor reduzido de R$ 83.990 para R$ 81.790, com o desconto do IPI Verde. Com o bônus de R$ 10.500 que a marca oferece, o custo final chega a R$ 71.290. Para quem está de olho na versão Iconic, o preço caiu de R$ 87.490 para R$ 85.190, além de mais R$ 9.500 em desconto, totalizando R$ 75.690. E não podemos esquecer da versão Outsider, que vai de R$ 87.590 para R$ 85.290, com um desconto final de R$ 75.790.

Aqui estão os novos preços detalhados para facilitar:

| Versão | Preço Original | Após IPI Verde | Desconto IPI | Desconto Renault | Preço Final | Desconto Total |

|————————-|—————-|—————-|————–|——————|————-|—————–|

| Kwid Zen 1.0 25/26 | R$ 80.690 | R$ 78.690 | R$ 2.300 | R$ 11.400 | R$ 67.290 | R$ 13.400 |

| Kwid Intense 1.0 25/26 | R$ 83.890 | R$ 81.790 | R$ 2.200 | R$ 10.500 | R$ 71.290 | R$ 12.600 |

| Kwid Iconic 1.0 25/26 | R$ 87.390 | R$ 85.190 | R$ 2.300 | R$ 9.500 | R$ 75.690 | R$ 11.700 |

| Kwid Outsider 1.0 25/26 | R$ 87.490 | R$ 85.290 | R$ 2.300 | R$ 9.500 | R$ 75.790 | R$ 11.700 |

Falando um pouco sobre o que você encontra no Kwid 2026: ele vem equipado com quatro airbags, ar-condicionado, direção elétrica, e até monitoramento da pressão dos pneus, que é ótimo para garantir que você não fique em apuros na estrada. As rodas têm calotas de 14” e vem com DRL em LED, que dão um charme a mais ao carro.

Quando se trata de desempenho, todas as versões contam com o mesmo motor 1.0 SCe — um 3 cilindros que rende 71 cv no etanol. E se você estiver com gasolina, a potência cai um pouquinho, mas ainda chega a 68 cv. O câmbio é manual de 5 marchas, afinal, para quem gosta de dirigir, não há nada como sentir cada troca. Com relação ao consumo, os números são bem interessantes: cerca de 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada com gasolina. Agora se for etanol, a média fica em torno de 10,8 km/l.

Então, para quem está pensando em trocar de carro ou até mesmo adquirir o primeiro, o Kwid acaba se destacando como uma opção que combina economia e praticidade. É só ficar de olho nas ofertas!