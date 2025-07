Alcaraz vence Fritz e avança para a final de Wimbledon

No quarto set, a partida estava em um momento decisivo para Taylor Fritz, que ocupa a quinta posição no ranking mundial. Desde o início dessa etapa, ele buscou ser mais eficiente, especialmente nos contragolpes. Ambos os jogadores, Fritz e seu adversário Carlos Alcaraz, mostraram excelente serviço nos primeiros jogos, tornando difícil para o oponente fazer pontos.

Foi apenas no sexto game que Alcaraz conseguiu uma oportunidade de break, mas Fritz conseguiu defendê-la. Após esse momento, nenhuma das partes teve chance de quebrar o serviço do outro. A partida se encaminhava para o primeiro tie-break da disputa.

No desempate, Carlos Alcaraz se destacou. Ele conseguiu salvar dois set points que poderiam ter favorecido Fritz e, ao final, conquistou o quarto set com o placar de 8 a 6. Com essa vitória, Alcaraz garantiu sua vaga na terceira final consecutiva em Wimbledon, mostrando mais uma vez seu talento e resiliência em situações críticas.