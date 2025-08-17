Renault Kardian oferece bônus de até R$ 20 mil antes da linha 2026

O Renault Kardian, novo SUV de entrada da montadora francesa, ainda não conseguiu alavancar suas vendas como seus concorrentes diretos. Entre março e dezembro de 2024, ele emplacou apenas 24.409 unidades, enquanto o Fiat Pulse bateu a marca de 33.599. Uma diferença significativa de 9.190 carros, não é mesmo?

Frente a esse cenário, a Renault já está preparando algumas novidades para a linha 2026 do Kardian. O modelo vai precisar se esforçar para se destacar em um mercado que agora tem novos jogadores: o VW Tera, que já chegou às lojas, e o SUV do Onix, que foi anunciado pela Chevrolet. Para dar uma força até lá, a Renault vai liberar condições especiais nos modelos já disponíveis, como a versão intermediária Techno.

Com um preço sugerido de R$ 136.490, esta versão do Kardian conta com um bônus interessante de até R$ 20.000. Isso faz com que ele fique mais em conta, custando R$ 116.490. Assim, ele se torna uma opção mais acessível do que as versões automáticas do Tera e do Fiat Pulse.

E o que vem de série na versão Techno? Olha só: rodas de liga leve diamantadas de 17″, volante revestido em couro, painel digital de 7″, central multimídia de 8″, além de recursos de segurança como frenagem automática de emergência e alerta de colisão frontal. Quem já andou por cidades com trânsito intenso sabe o quanto esses itens podem fazer diferença na sua experiência ao volante.

Para quem pensa em financiar, a Renault oferece uma entrada de 60% e 36 parcelas fixas de R$ 1.680,45, com taxa atrativa de 0,99% ao mês. Mas fique atento às taxas adicionais, pois o custo efetivo total acaba subindo. No total, o valor financiado pode chegar a cerca de R$ 132.208,15, sempre bom ter isso em mente.

Linha 2026 ficará mais refinada

O Kardian até pode estar se saindo bem em comparação a modelos antigos da Renault, mas a verdade é que ele ainda precisa de um bom empurrão para alcançar o sucesso desejado. Diante da concorrência acirrada, é esperado que o modelo ganhe atualizações interessantes.

Fugindo das especulações, algumas imagens vazadas, do perfil @kardian_black no Instagram, mostram um novo visual para a versão de topo do modelo 2026, que deve se chamar Iconic. Aparentemente, a Renault já havia postado e retirado as fotos rapidamente, mas a internet não deixa escapar nada.

Na parte interna, o Kardian vai ganhar uma central multimídia nova, bem maior e mais moderna, além de um painel digital que promete mais funcionalidades. É bem provável que essa nova versão traga bancos de couro em tom marrom, saindo das combinações de tecido com detalhes laranjas do modelo atual.

Se você é como eu e já reparou nas cores, a versão 2026 também deve vir com uma nova tonalidade de azul, similar àquela do Kwid Intense, conhecida como Azul Iron. As novas rodas diamantadas também prometem dar um charme a mais ao SUV, mantendo o aro de 17 polegadas, mas com um novo visual.

Sem previsão exata de lançamento, a expectativa é de que a linha 2026 do Renault Kardian chegue em breve, principalmente depois do lançamento do Boreal, a outra grande novidade da marca para este ano.