Dia do professor garante folga? Entenda a regra

Mesmo que o Dia do Professor seja celebrado em 15 de outubro, ele não é um feriado nacional. Na verdade, essa data foi definida apenas como um dia escolar, com base no decreto 52.682, assinado pelo então presidente João Goulart.

A ideia por trás dessa celebração, criada em 1963, era valorizar a profissão e incluir não só os alunos, mas também suas famílias. Um gesto bonito para reconhecer a importância do professor no processo educativo.

O que é previsto

Como não é um feriado oficial em todo o país, o Dia do Professor é um dia normal de trabalho. Cada escola decide como vai lidar com a data, então pode haver descanso para professores e estudantes. Em algumas instituições, pode até rolar um ponto facultativo, dependendo da situação.

Além do Dia do Professor, o calendário escolar inclui outros feriados relevantes. Por exemplo, temos o Dia do Servidor Público Federal em 28 de outubro, Finados em 2 de novembro e a Proclamação da República em15 de novembro. Também celebramos o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro, e as festividades de Natal em 24 e 25 de dezembro, além da Véspera de Ano Novo em 31 de dezembro.

Voltando ao Dia do Professor, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo destaca que a origem dessa data vem desde o período do imperialismo no Brasil, com a primeira menção a ela datando de 15 de outubro de 1827. O decreto que instituiu o ensino elementar no Brasil foi assinado por Dom Pedro I e abordava questões como os salários dos educadores e a forma como eram contratados.

Em 1947, um professor teve a ideia de transformar essa data em feriado, buscando dar mais valor à profissão. A proposta nasceu do desejo de reconhecer o trabalho essencial dos docentes. A data se tornou uma oportunidade não apenas de descanso, mas de reflexão sobre o impacto que esses profissionais têm na formação de novas gerações.

Samuel Becker é um nome associado à divulgação dessa ideia, e muitos educadores logo se uniram a essa iniciativa. Assim, o Dia do Professor não é apenas um dia a mais no calendário, mas uma chance de destacar a importância dos professores na sociedade e na vida dos alunos. Eles são fundamentais para moldar futuros e contribuir para uma educação de qualidade.