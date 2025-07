Renault Kardian 2026 descontinua versão topo de linha; saiba mais

Recentemente, o Renault Kardian, que é o SUV de entrada da marca francesa, vai receber algumas novidades na linha 2026. A ideia é dar uma resposta bacana à reestilização do Fiat Pulse e à chegada do VW Tera. Na última notícia, soubemos que a versão de topo do Kardian, chamada Première Edition, vai ser descontinuada.

A Renault Argentina fez um comunicado para seu consórcio, informando aos clientes que essa versão não será mais oferecida. O que acontece é que o nome Première Edition se referia a uma leva inicial de modelos que lançou o SUV no final de 2024. Agora, é hora de catar as novidades e trazer algumas evoluções para o carro.

Essa mudança fará com que os clientes que estão na espera desta versão possam optar pela nova versão Iconic 200 EDC. O esquema aqui é assim: visualmente, o carro vai ter uma nova cara no para-choque dianteiro, que será igual ao das versões que não têm radar. O sensor agora vai ficar na parte do para-brisas. Além disso, eles estão trazendo uma nova central multimídia, bem maior e mais destacada que a anterior, que lembra o sistema que vai estar no futuro Boreal.

Uma das melhorias mais legais no interior é a troca dos bancos em tecido alaranjado por novos bancos em couro na cor marrom. Isso traz uma sensação de sofisticação. O painel digital, que já foi alvo de algumas críticas por ser simples demais, também vai receber um upgrade.

Do lado de fora, a cor também vai ganhar destaque com um tom de azul novo, que deve ser o mesmo usado no Kwid Intense. No Kwid, essa cor tem um custo extra, e ela é chamada de Azul Iron. Além disso, o Kardian agora virá com rodas de acabamento diamantado, bem diferentes das atuais, mas mantendo o aro de 17”.

No setor de preços, atualmente, o Kardian é oferecido em cinco versões a partir de R$ 112.690. Uma das últimas adições à linha foi uma versão voltada para o público PcD, com câmbio automatizado de dupla embreagem e seis marchas, custando R$ 119.990. Para quem ama dirigir e está sempre de olho em novidades no mercado, essas evoluções são bem animadoras!