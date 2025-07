Band reprisa novelas turcas com “Cidade Cruel” em setembro

A partir do dia 9 de setembro, a Band irá reintegrar as novelas turcas à sua programação após um hiato de seis anos. A emissora anunciou a estreia de “Zalim Istanbul”, que é conhecida na América Latina como “Cidade Cruel”. O horário de exibição será às 20h30, logo após o Jornal da Band, uma estratégia para atrair telespectadores interessados em tramas estrangeiras.

Este lançamento substituirá “Café com Aroma de Mulher”, que atualmente ocupa o mesmo espaço na grade da emissora. Com essa mudança, a Band visa reconquistar o público que acompanhava novelas turcas entre 2015 e 2019, quando as tramas chegaram a se tornar um diferencial de audiência.

A decisão de trazer as novelas turcas de volta ocorre em um momento favorável, especialmente após o sucesso da novela “Força de Mulher” exibida pela Record, que ultrapassou ótimos índices de audiência em sua exibição.

### Sinopse de “Cidade Cruel”

A trama de “Cidade Cruel” foca na vida de Agah Karacay, um empresário de grande influência que assume a responsabilidade de criar seu sobrinho Nedim, após a morte de seu irmão. Nedim, que possui uma deficiência física, se torna parte de um drama familiar intenso, repleto de segredos, intrigas e traições.

A esposa de Agah, Şeniz, traz um passado sombrio e fará de tudo para sabotar o sobrinho, incluindo medidas drásticas como drogá-lo em segredo. Para manter as aparências e garantir o bem-estar de Nedim, Agah decide procurar uma esposa para ele, escolhendo Seher, uma mulher conservadora e orgulhosa. No entanto, Seher se vê manipulada por Ceren e Neriman, que têm segundas intenções.

A narrativa combina mistério, romance proibido e reviravoltas dramáticas, características que têm sido muito apreciadas pelo público brasileiro, prometendo capturar a atenção dos telespectadores.