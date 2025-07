Dow Jones Futuro avança antes do Fed e com dados de emprego

Os índices futuros das bolsas dos Estados Unidos estão em alta nesta terça-feira, dia 29. Os investidores estão atentos aos dados que serão divulgados pela Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS), além das informações sobre a confiança do consumidor que saem em julho, feitas pelo Conference Board.

Outro ponto importante para o mercado é a reunião do Federal Reserve (Fed), que acontece amanhã, quarta-feira. O banco central americano deve decidir manter as taxas de juros entre 4,25% e 4,5%.

Enquanto isso, a temporada de balanços financeiros continua. Os resultados da Boeing e da Starbucks são aguardados com expectativa, pois os investidores buscam sinais de recuperação nos negócios. Por outro lado, espera-se que a Spotify adote uma postura cautelosa em suas projeções futuras.

Além disso, os mercados estão de olho em possíveis acordos comerciais entre os Estados Unidos e outros países, incluindo a China. Um encontro recente entre autoridades de alto escalão dos dois países em Estocolmo pode trazer novas notícias até a próxima sexta-feira, quando o prazo para a imposição de tarifas termina.

Os índices futuros das bolsas americanas apresentam os seguintes desempenhos:

– Dow Jones Futuro: +0,11%

– S&P 500 Futuro: +0,23%

– Nasdaq Futuro: +0,41%

Na Ásia-Pacífico, os mercados fecharam em direções diferentes, à espera do resultado das negociações comerciais entre os EUA e a China, assim como da reunião do Fed. Alguns dados interessantes foram divulgados: a Índia agora é o maior exportador de smartphones para os Estados Unidos, superando a China. Isso reflete uma mudança na cadeia de suprimentos, impulsionada por incertezas comerciais.

Os principais índices na região mostraram os seguintes resultados:

– Shanghai SE (China): +0,33%

– Nikkei (Japão): -0,79%

– Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%

– Nifty 50 (Índia): +0,31%

– ASX 200 (Austrália): +0,08%

Na Europa, os mercados estão em alta. Notícias de lucros positivos ajudaram a desviar a atenção das preocupações com as negociações tarifárias. Um exemplo é a Royal Philips NV, que viu suas ações subirem 13% após melhorar sua expectativa de lucratividade, mostrando que os efeitos da guerra comercial não foram tão severos quanto se temia.

Os resultados dos índices europeus são os seguintes:

– STOXX 600: +0,47%

– DAX (Alemanha): +0,88%

– FTSE 100 (Reino Unido): +0,15%

– CAC 40 (França): +0,99%

– FTSE MIB (Itália): +0,79%

No setor de commodities, os preços do petróleo estão estáveis. A situação geopolítica, especialmente em relação à Ucrânia, tem influenciado o mercado. O presidente Donald Trump pressionou a Rússia a negociar uma trégua, o que pode resultar em penalidades econômicas se a situação não evoluir.

Os preços do minério de ferro também estão em alta na bolsa de Dalian, impulsionados pelo otimismo nas negociações comerciais.

Os preços dos principais produtos estão assim:

– Petróleo WTI: +0,01%, a US$ 66,72 por barril

– Petróleo Brent: -0,06%, a US$ 69,97 por barril

– Minério de ferro: +0,63%, a 798,00 iuanes (cerca de US$ 111,18)

Por fim, o Bitcoin teve um aumento de 0,83%, cotado a US$ 118.897,00 em relação ao dia anterior.