Renault Duster de nova geração passa por testes finais

Apesar das declarações da Renault sobre a nova geração do Duster não vir ao Brasil, o SUV tem sido visto frequentemente por aqui. O último flagra foi do jornalista Leonardo Fortunatti, que avistou um protótipo rodando pela Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, São Paulo. É interessante ver que, enquanto os modelos estão em desenvolvimento, eles ainda estão circulando em nossas estradas.

O protótipo do Duster, neste caso, não tinha grandes mudanças em relação ao que já conhecemos do modelo vendido na Europa. A frente exibiu o emblema DC, característico da Dacia, revelando que as raízes do veículo são bem profundas. Grade, faróis e rodas são idênticos ao que encontramos por lá, o que provoca uma expectativa sobre o que pode vir por aí.

### Polo Automotivo de Campinas

Campinas é um verdadeiro polo automotivo, com uma infinidade de fornecedores e centros de testes. Nos arredores, temos locais como o Circuito Panamericano da Pirelli e o CTVI, onde são feitos testes rigorosos de veículos e seus componentes. Com o Duster passando por esse lugar, ficamos curiosos: seria para avaliação da nova geração focando nas necessidades do mercado brasileiro ou para desenvolver novos componentes?

Para quem já pegou estrada em clima tropical, sabe como algumas alterações podem fazer uma diferença enorme no desempenho do carro.

### Espaço no Mercado

A gama de SUVs da Renault tem algumas lacunas a serem preenchidas. Com o Boreal previsto para custar cerca de R$ 200 mil e o Kardian variando entre R$ 112.690 e R$ 145.990, o Duster atual, lançado em 2020, já está começando a mostrar sua idade. Ele utiliza uma plataforma diferente das que equiparão os novos modelos, como o Boreal e a nova picape intermediária. Essa diferença pode colocar o Duster atual em uma posição vulnerável frente à concorrência.

Por outro lado, é bom lembrar que o Duster ainda é um carro popular em muitos mercados, incluindo a América do Sul, onde já foi lançado na Colômbia recentemente. Sua história e popularidade dão a ele uma chance de ser revitalizado como um modelo icônico da marca.

### Dimensões e Espaço Interno

A nova geração do Duster europeu tem um tamanho generoso. Com 4.343 mm de comprimento, 1.810 mm de largura e 1.656 mm de altura, ele oferece um espaço intermediário entre o Kardian e o Boreal. E quem não ama um porta-malas espaçoso? O novo Duster conta com 472 litros de capacidade, perfeito para viagens de fim de semana ou aquelas compras de última hora.

### Híbrido: Uma Possibilidade Irresistível

Um dos pontos interessantes é que esse protótipo pode estar sendo testado para uma versão híbrida. A nova geração já oferece combinações de motores na Europa, como um híbrido E-Tech que junta um motor a gasolina de 1.6 com um elétrico. Isso poderia indicar que a Renault está se preparando para trazer mais tecnologia e eficiência para nossas estradas.

Para quem já rodou por aí e percebeu a diferença que um câmbio mais esperto faz em um trânsito caótico, a chegada de um sistema híbrido ao Duster pode ser uma ótima notícia.

A expectativa em torno do novo Duster está alta. O mercado brasileiro sempre faz valer suas necessidades e gostos, e a chegada de um modelo atualizado pode ser exatamente o que os apaixonados por SUVs estavam esperando.