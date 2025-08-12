Auxílio aluguel: como verificar a liberação do benefício

Apesar de não ser tão conhecido e padronizado como outros programas sociais, o auxílio aluguel já está ajudando muitas pessoas pelo Brasil. Esse benefício é voltado para quem está em situação de vulnerabilidade, como desabrigados por desastres naturais, moradores de áreas de risco e vítimas de violência doméstica. A ideia é facilitar o acesso a uma moradia digna.

O processo para se inscrever não é complicado, mas é importante saber que, embora exija a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), ele não tem um aplicativo específico para consulta. As pessoas devem buscar informações em plataformas diferentes, já que se trata de uma política pública descentralizada.

Como consultar o auxílio aluguel?

Infelizmente, não existe um aplicativo unificado para verificar o status do auxílio aluguel, mas você pode encontrar informações através de alguns meios:

Online:

Acesse o site da prefeitura ou secretaria que gere o auxílio em sua cidade. Procure por termos como "Consulta de Benefícios" ou "Aluguel Social". Informe o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS), se solicitado. Verifique se o seu pedido foi aprovado, negado ou se falta algum documento.

Presencialmente:

Se a internet não for uma opção, você pode ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Leve todos os documentos necessários, incluindo seu CPF, para confirmar como está o processo do seu auxílio aluguel.

Regras do auxílio aluguel

Embora o auxílio aluguel seja descentralizado, ele possui regras específicas que você deve saber antes de solicitar:

Quem pode receber? O benefício é destinado, em geral, a famílias em situação de vulnerabilidade. Mas, em algumas situações, servidores públicos, estudantes e profissionais deslocados a trabalho também podem ser contemplados.

Cadastro Único: É essencial estar inscrito no CadÚnico para ter acesso ao auxílio.

Duração do benefício: Em alguns municípios, o auxílio é oferecido por um período determinado, mas é possível renová-lo.

Como receber o auxílio aluguel?

Depois que seu pedido for aprovado, você precisa seguir algumas etapas para garantir o pagamento. Primeiro, será necessário assinar um termo de compromisso do programa. Além disso, é preciso apresentar o contrato de aluguel que deve estar em vigor e registrado em cartório.

Com tudo isso em ordem, o auxílio aluguel pode ser depositado em uma conta bancária de sua escolha ou pago através de um cartão magnético, dependendo da região onde você reside.

Essas são informações bem práticas que podem ajudar quem precisa desse apoio!