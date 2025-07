Renault Duster de nova geração é flagrado em testes

No final de 2023, quando a nova geração do Duster foi mostrada na Europa, a Renault na América do Sul deixou claro: “Esse modelo não vem pra cá”. Naquele momento, rumores sobre um novo SUV desenvolvido no Brasil já circulavam, e agora sabemos que vai se chamar Boreal. A ideia é que ele traga um toque mais sofisticado e se posicione no segmento de SUVs médios.

Recentemente, um flagra curioso surgiu do novo Duster, registrado por @lucas_perseghetti e compartilhado pelo pessoal do @placaverde. Um protótipo desse modelo estava sendo testado em Valinhos, interior de São Paulo. Mas por que essa movimentação por aqui?

### Um espaço a ser preenchido

Mesmo com a Renault afirmando há quase três anos que o Duster europeu não chegaria, o portfólio da marca vai precisar de novos produtos. Atualmente, temos o Kardian (entre R$ 112.690 e R$ 145.990) e o Boreal, que deve custar cerca de R$ 200 mil. Essa diferença de valores é significativa e, por enquanto, é o atual Duster nacional, lançado em 2020, que ocupa essa faixa.

Com outros modelos recém-lançados, fica complicado justificar o preço de um carro que já está querendo ser aposentado. O Duster atual utiliza uma plataforma desatualizada, enquanto a bandeira da Renault vai se apoiar na nova plataforma RGMP, que também servirá ao Boreal e à nova picape da marca. O que pode colocar o Duster em risco no futuro.

Vale lembrar que o Duster ainda é vendido em diversos lugares do mundo, incluindo a América do Sul, onde acabou de chegar na Colômbia. E não é só uma exclusividade da Dacia, a subsidiária da Renault na Romênia. O modelo tem uma trajetória longa e é visto como icônico dentro da empresa.

O novo Duster europeu tem dimensões que podem preencher o espaço entre os dois modelos mais baratos. Ele mede 4.343 mm de comprimento, 1.810 mm de largura e 1.656 mm de altura, com um entre-eixos de 2.657 mm. Com um porta-malas que comporta até 472 litros, ele promete ser bem funcional.

### E o futuro?

Outro ponto a se considerar é a possibilidade do Duster estar sendo utilizado como um teste para novas motorização híbridas. Usando a mesma plataforma do Boreal e do Kardian, a homologação desse modelo com tecnologia elétrica seria mais fácil.

Na Europa, ele é oferecido na versão E-Tech, que combina um motor 1.6 a gasolina com um propulsor elétrico. Também existe uma versão mais leve, com um motor 1.2 turbo a gasolina que oferece 130 cv e um sistema híbrido leve de 48 volts (com tração 4×4). Isso pode abrir a porta para a tecnologia se arrumar um lugar no 1.3 turbo, que já está na geração atual do Duster e será usado no Boreal.

Com tantas novidades no horizonte, o cenário está animado para os amantes de carros. E quem não gosta de um SUV que promete trazer mais estilo e tecnologia? A gente só precisa ficar ligado nas movimentações da Renault por aqui.