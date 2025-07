Homenagem discreta a Cameron Boyce em ‘Happy Gilmore 2’

Cameron Boyce in 2017; Adam Sandler.

Adam Sandler prestou uma homenagem sutil ao ator Cameron Boyce em seu novo filme, Happy Gilmore 2. Boyce, conhecido por seus papéis nas produções da Disney, faleceu em 2019, aos 20 anos, devido a uma convulsão relacionada a uma condição médica pré-existente. Na época de seu falecimento, seu representante confirmou que ele morreu enquanto dormia.

Os fãs da Disney logo perceberam a homenagem a Boyce no filme, que tem gerado reações emocionadas nas redes sociais. Em uma cena inicial da sequência, o personagem de Sandler se aproxima de um balcão de atendimento em um campo de golfe. Nesse momento, a câmera mostra duas pessoas assistindo a uma pequena televisão atrás do balcão, onde aparece uma breve cena do show Jessie, na qual Boyce interpretou Luke Ross de 2011 a 2015.

Muitos usuários de redes sociais compartilharam suas emoções ao ver a homenagem. Um deles comentou: "Adam colocou uma pequena homenagem a Cameron Boyce (que foi seu filho em Grown Ups) em Happy Gilmore 2. Desculpem, estou chorando." Outro acrescentou: "É 10 da manhã e estou chorando ao ver que Adam Sandler incluiu um momento com Cameron Boyce em Happy Gilmore 2."

Adam Sandler e Cameron Boyce trabalharam juntos pela primeira vez no filme Grown Ups, de 2010, onde Boyce interpretou Keithie Feder, um dos filhos do personagem de Sandler, Lenny. Ambos voltaram a reprisar seus papéis em Grown Ups 2, de 2013.

Após a morte de Boyce, Sandler fez uma declaração emocionada em suas redes sociais, lembrando-o como "muito jovem, doce e engraçado". Ele destacou a bondade e o talento do ator, expressando seu carinho pela família do jovem e lamentando a perda.

Sandler já havia prestado homenagem a Boyce em seu filme Hubie Halloween, de 2020, onde o ator deveria ter participado antes de seu falecimento. A inclusão de tributos como esses demonstra o forte laço entre eles e a influência que Boyce teve na vida de Sandler e na indústria do entretenimento.