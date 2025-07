Renault apresenta Kardian automático acessível para PcD

O Renault Kardian acaba de ganhar uma versão nova que promete chamar a atenção de quem busca um SUV compacto e mais acessível. Batizada de Authentic, essa configuração mira consumidores que procuram um preço competitivo, sem abrir mão da praticidade. O modelo traz o motor 1.0 TCe, que entrega até 120 cv com gasolina e até 125 cv com etanol. E tem um torque de 20,4 kgfm na gasolina e 22,4 kgfm no etanol, o que deve garantir uma dirigibilidade bem satisfatória.

Essa nova versão chega por R$ 119.990 e é ideal para quem está de olho em opções diretas de vendas. Para quem se enquadra na categoria de Pessoas com Deficiência (PcD), a isenção de impostos pode tornar essa escolha ainda mais interessante. Afinal, quem não gosta de uma economia, né?

Design e Estilo

Comparando com a versão anterior, o Authentic traz algumas mudanças visíveis. As maçanetas externas, que antes eram pintadas na cor da carroceria, agora ficam mais simples, assim como as internas que perderam o detalhe em prata. As calotas que eram mais elaboradas agora oferecem um design mais básico e são apenas pretas. Se você curte aquela estética mais sofisticada, pode sentir falta desse detalhe.

No entanto, a segurança continua em alta. Os seis airbags (dois frontais, laterais e de cortina) estão mantidos, além do sensor de estacionamento traseiro, limitador de velocidade e um controlador. E, claro, a conectividade não deixa a desejar: o sistema multimídia de 8 polegadas ainda suporta Android Auto e Apple CarPlay. Pode ter certeza de que as playlists vão soar incríveis durante o trajeto!

Conforto e Recursos

Em termos de conforto, o Kardian Authentic também não desaponta. Ele oferece ar-condicionado digital, direção elétrica e faróis em LED, que ajudam bastante a na visibilidade à noite. O banco do motorista tem regulagem de altura e o volante é ajustável em altura e profundidade — uma mão na roda para quem viaja longas distâncias.

Para quem gosta de tecnologia, o painel digital de 7 polegadas é um atrativo e as rodas de aço com calotas de 16” dão um toque a mais de robustez ao visual. Para os motoristas apaixonados por SUVs que procuram espaço, saiba que o Kardian tem 4,11 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,60 metros. Isso significa que dá para viajar bem confortável, certo?

Motorização

Quando falamos em motorização, todas as versões do Kardian mantêm a mesma, sendo que a configuração básica conta com câmbio manual de seis marchas. Já as versões mais completas, como o Authentic, trazem um câmbio automático de seis marchas, que facilita a vida em cidades movimentadas. Se você já encarou um trânsito pesado, sabe como um câmbio bem calibrado faz toda a diferença!

A nova base modular RGMP do Kardian também promete dar vida a novos modelos, como o SUV médio Boral e a picape conceito Niagara. Então, se você é fã da Renault, fique de olho, porque novidades não devem faltar por aí!

Em resumo, o Renault Kardian Authentic chega como uma opção sólida em meio à concorrência acirrada do mercado de SUVs, trazendo um bom conjunto de atributos para quem busca um carro prático e eficiente.