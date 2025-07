Medicamento habitual no Brasil pode ser perigoso em doses altas

O paracetamol é um remédio muito popular, usado por muita gente para aliviar dores e reduzir a febre. Porém, quando tomado em excesso, ele pode trazer riscos sérios à saúde. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a overdose desse medicamento é uma das principais causas de problemas graves no fígado. No Brasil, embora muitas intoxicações sejam intencionais, o uso desenfreado e sem orientação também pode levar a consequências alarmantes.

Quando o paracetamol é utilizado de forma inadequada, pode causar danos irreversíveis ao fígado, colocando em risco a vida dos pacientes. O mais preocupante é que os primeiros sintomas, como náuseas e dor abdominal, costumam passar batidos, o que pode fazer com que o tratamento chegue tarde demais.

Perigo Oculto do Paracetamol

O grande problema com o paracetamol está na forma como ele é metabolizado no corpo. Quando tomamos mais de 4 gramas por dia, aumentamos muito o risco de danos ao fígado. No Brasil, a facilidade de comprar o medicamento sem receita médica agrava a situação, já que muitas pessoas não têm ideia dos riscos que a automedicação pode trazer.

Sintomas e Progressão da Intoxicação por Paracetamol

Os sinais de intoxicação por paracetamol podem se manifestar de forma discreta no início. A pessoa pode sentir náuseas, dor abdominal e cansaço extremo. Embora pareçam inofensivos, esses sintomas podem rapidamente evoluir para algo mais sério. Se não houver intervenção, danos ao fígado podem levar a complicações graves, como pele amarelada e confusão mental, resultando em insuficiência renal em casos mais críticos.

Medidas de Precaução

Apesar de ser um remédio eficaz quando usado corretamente, a utilização do paracetamol deve ser feita com muita cautela. É fundamental seguir as indicações da bula e evitar tomar outros medicamentos que também contenham paracetamol, para prevenir uma overdose acidental. Outro ponto importante é o cuidado com o consumo de álcool, que, em combinação com o remédio, pode sobrecarregar ainda mais o fígado.

A Anvisa já emitiu alertas destacando a importância de seguir as orientações de uso. Ao adotar precauções, os riscos de efeitos adversos diminuem bastante. Por isso, é sempre recomendado respeitar as doses indicadas e buscar orientação médica em caso de dúvidas ou se surgirem sintomas de superdosagem. Com essas medidas, é possível usar o paracetamol de maneira segura e eficaz.