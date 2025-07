Renault anuncia lançamento de nova picape para 2026

Depois do Boreal, a Renault se prepara para outro lançamento que promete agitar o mercado: a picape Niagara. Essa novidade, que chega para brigar com a Fiat Toro e a Ram Rampage, está agendada para o segundo semestre de 2026 e será produzida na Argentina. O presidente da Renault Argentina, Pablo Sibilla, confirmou a informação durante uma apresentação em São Paulo.

Sibilla destacou a importância dessa picape para a marca na região. É um projeto que vai refletir o foco da Renault em veículos utilitários, especialmente com a fábrica argentina sendo a máquina propulsora por trás da produção. Não é à toa, né? Com tantos apaixonados por picapes por aqui, é hora de caprichar e trazer algo que faça a diferença.

A picape Niagara será o terceiro modelo baseado na plataforma RGMP e, assim como o Boreal, vai compartilhar várias características. O que isso significa para nós, motoristas? Espera-se um interior bem equipado e tecnologias modernas, além de um motor 1.3 turbo acoplado a um câmbio DCT. Quem pega estrada frequentemente sabe como um câmbio eficiente pode fazer toda a diferença, especialmente em ultrapassagens ou quando você precisa de resposta rápida no trânsito.

Em março, já tínhamos ouvido falar sobre a Niagara, e o diretor de Design da Renault na América Latina, Daniel Nozaki, mencionou que o acabamento e as tecnologias seriam um atrativo e tanto. O conceito vai estar presente, mas com algumas mudanças para dar uma identidade única à picape. Então, se você curte design e inovação, pode começar a se animar!

Atualmente, a picape está em fase de testes na Argentina, ainda como uma mula. Isso significa que pode não demorar muito até vermos as primeiras unidades transitando nas ruas, tanto no Brasil quanto na Argentina. Vale lembrar que, por enquanto, a Renault não está focando em versões híbridas, então o foco vai ser mesmo no motor 1.3 turbo.

Fiquem ligados, porque o mercado de picapes vai esquentar, e a Niagara pode trazer boas surpresas!