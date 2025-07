“Loucos por novela” relembra momentos marcantes da teledramaturgia brasileira

No dia 14 de julho, às 18h, estreia o programa “Loucos por Novela”, no Globoplay Novelas. Com apresentação da atriz Marisa Orth, a atração celebra a telenovela, um verdadeiro fenômeno da cultura brasileira. O programa promete explorar as histórias que marcaram a vida de milhões de fãs, misturando memórias e emoção, além de proporcionar interações com o público.

### Convidados e Temas da Semana

“Loucos por Novela” contará, a cada episódio, com três convidados: um autor, um diretor e um ator. Eles discutirão de forma descontraída diversos temas que fazem parte do cotidiano dos fãs de novelas. Entre os assuntos que serão abordados estão:

– O Vilão que Amamos Odiar

– O Casamento Inesquecível

– O Ship Perfeito

– O Choro que Comoveu o Brasil

Os fãs também terão espaço no programa para compartilhar suas experiências e as cenas que mais os impactaram.

### Estreia Marcante

O episódio de estreia terá como tema “O Choro Que Comoveu o Brasil” e contará com a participação da atriz Jéssica Ellen, da autora Denise Bandeira e da diretora Ana Paula Guimarães. Eles vão relembrar momentos emocionantes das novelas que fizeram os brasileiros chorarem, destacando a capacidade única das telenovelas de provocar sentimentos profundos.

A escolha dos conteúdos discutidos é feita por um grupo de especialistas conhecido como “Academia de Novelas”, que inclui profissionais renomados na área. Após essa seleção, o público participa da votação para definir os vencedores.

### Apresentadora Carismática

Marisa Orth, além de apresentar o programa, traz seu amor pelas novelas e compartilha lembranças de produções que marcaram sua trajetória. Ela destaca algumas dessas obras, como “Gabriela” e “Rainha da Sucata”, que deixaram uma forte impressão em sua carreira e lembranças de infância.

### Informações sobre o Programa

“Loucos por Novela” é uma produção da Cine Group, sob a direção de Letícia Prisco. Os episódios serão exibidos todas as segundas-feiras, às 18h, e reprisados às sextas, no mesmo horário, exclusivamente no Globoplay Novelas.

### Sobre o Globoplay Novelas

O Globoplay Novelas é um canal dedicado a fãs de novelas, oferecendo conteúdo ininterrupto, 24 horas por dia. A programação inclui produções originais, novelas de sucesso e produções internacionais. O canal pode ser acessado através das operadoras que oferecem o VIVA e no Plano Premium do Globoplay.