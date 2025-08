Redução de preço da Chevrolet Spin Premier para PcD em agosto

A Chevrolet Spin Premier está com uma oportunidade imperdível para o público PcD neste mês de agosto. Quem se encaixa nas regras de isenção pode aproveitar um desconto que vale muito a pena. Se a gente comparar com a promoção de julho, o valor final do carro teve uma leve redução de R$ 70. Uma graninha que pode ser bem-vinda, não é?

Falando da versão Premier, ela vem com capacidade para 7 lugares e é equipada com um motor 1.8 automático. O preço original é de R$ 160.390, mas para quem tem direito à isenção, sai por R$ 140.290. Isso significa um desconto de R$ 20.100! Para garantir a oferta, é só ir até uma concessionária Chevrolet com a documentação em mãos e iniciar o processo de compra. Simples e direto!

Uma das coisas que impressiona no Spin é o motor 1.8 flex aspirado. Ele entrega até 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque, tudo isso combinado com um câmbio automático de seis marchas. Além disso, o modelo 2026 se destaca pelo espaço interno generoso. Com 4,42 metros de comprimento, 1,73 metro de largura e 1,68 metro de altura, ele é ideal para quem viaja com a família ou leva muitas bagagens. O tanque comporta 53 litros, e o porta-malas? Ele tem capacidade para até 756 litros. Isso é espaço para muitas aventuras!

Entre janeiro e julho de 2025, a Spin mostrou um bom desempenho nas vendas, com 12.290 unidades emplacadas. Para vocês terem uma ideia, isso fez com que o modelo superasse concorrentes como o Citroën C3 Aircross, que ficou com 3.375 unidades vendidas. Entre os SUVs de 7 lugares, por exemplo, o Jeep Commander vendeu 8.532 e a Toyota SW4 9.813 unidades.

E não dá pra esquecer dos detalhes que fazem a diferença no dia a dia. A versão Premier conta com quatro alto-falantes e entradas USB na frente, além de duas na parte traseira só para recarregar dispositivos. O painel digital tem uma tela de 8 polegadas, bem legal para quem gosta de personalizar as informações. E o volante? Ele é ajustável, o que ajuda muito na hora de encontrar uma posição confortável ao dirigir.

Na parte da central multimídia, o Spin vem preparado com a tecnologia MyLink. Com uma tela de 11 polegadas sensível ao toque, ele é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Isso significa que dá pra ouvir suas músicas favoritas e ainda ficar conectado enquanto dirige.

Segurança também é um ponto forte. O carro vem equipado com seis airbags, assistente para arrancar em subidas, controles de estabilidade e tração. Para quem tem crianças, ele possui suportes para cadeirinhas no padrão Isofix e Top Tether. Ah, e o modelo também traz rack de teto preto e carregador de celular por indução, tudo para deixar o carro ainda mais prático e moderno.

Se você está pensando em adquirir um monovolume confiável com espaço e conforto, a Chevrolet Spin Premier é uma ótima escolha! Essa é a hora de aproveitar as condições especiais e garantir o seu.