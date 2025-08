Bake Off Brasil começa nova temporada com novidades e desafios

A 11ª temporada do programa “Bake Off Brasil – Mão na Massa” está prestes a começar e promete trazer muita emoção, provas criativas e participações especiais. A estreia será neste sábado, 9 de agosto, às 20h45, na emissora SBT, com transmissão ao vivo. Para quem prefere assistir online, os episódios também estarão disponíveis no HBO Max e no Discovery Home & Health a partir de 15 de agosto, sempre às sextas-feiras, às 20h50.

A coletiva de imprensa que anunciou a nova temporada ocorreu na última terça-feira e foi transmitida virtualmente. Estiveram presentes a apresentadora Nadja Haddad, a chef confeiteira Beca Milano, o chef Giuseppe Gerundino (que participou remotamente) e o diretor-geral do programa, Marcelo Kestenbaum.

Nesta nova edição, 18 confeiteiros amadores de diversas partes do Brasil competirão ao longo de 19 episódios e 38 provas, todos em busca do título de Melhor Confeiteiro Amador do Brasil.

### Apresentadora e jurados retornam com entusiasmo

Nadja Haddad expressou sua alegria em voltar ao programa, afirmando que esta experiência a ajuda a viver sua essência e a transformar a vida de pessoas que têm sonhos na confeitaria. Ela também ressaltou a necessidade de dar mais valor à profissão, afirmando que o “Bake Off” contribui para essa valorização.

Beca Milano comentou que a tenda do programa é um espaço mágico que já ajudou a transformar muitas vidas e é uma vitrine para a confeitaria. Giuseppe Gerundino destacou a troca de experiências ao lado de Beca e Nadja, afirmando que cada dia no programa é uma nova oportunidade de aprendizado.

### Desafios criativos e participações especiais

Nesta temporada, os participantes enfrentarão diversos desafios inovadores, como o “Bolo Poesia”, “Receita da Vovó” e “Desafiando a Gravidade”. Além disso, haverá homenagens, como uma prova em tribute à famosa Bala Baiana e uma prova salgada com sabores brasileiros.

O programa contará também com várias participações especiais. Entre os destaques estão a apresentadora Patricia Abravanel, que prestará uma homenagem ao pai Silvio Santos, e o cantor MC Davi, que será surpreendido com um bolo inspirado em suas músicas. O elenco da nova versão de “O Sítio do Picapau Amarelo” também participará de um desafio mágico na tenda.

### Novidades no cenário e bastidores

O diretor Marcelo Kestenbaum comentou que a química entre os jurados e a apresentadora traz leveza e emoção ao programa, conquistando o coração das famílias brasileiras, mesmo nas partes mais tensas das competições.

O cenário do “Bake Off” também foi renovado, ganhando novas cores e elementos visuais. Uma horta natural foi incorporada, permitindo que os participantes colham ingredientes frescos diretamente do cultivo, o que promete trazer um toque de criatividade às receitas.

A nova temporada do “Bake Off Brasil” se apresenta com a promessa de unir entretenimento e sabor, proporcionando um espaço para que confeiteiros amadores mostrem seu talento e criem delícias que podem conquistar o paladar do público.