Range Rover da Rainha Elizabeth II será leiloado

Um Range Rover V8 de 2006, que pertenceu à Rainha Elizabeth II, será leiloado no Reino Unido no próximo dia 23 de agosto. Esse SUV, que foi utilizado pela monarca por dois anos, promete chamar a atenção e deve ser vendido por um valor que pode ultrapassar o estimado entre 9 mil e 16 mil libras (cerca de R$ 66 mil a R$ 117 mil).

O leilão ocorrerá durante o Festival de Silverstone, uma ocasião perfeita para os amantes de carros, na Collectors’ Car Sale organizada pela casa Iconic Auctioneers. Esse é um evento que atrai muitos entusiastas que buscam raridades e novidades no mundo automotivo.

O que torna esse Range Rover realmente especial? Ele é o único L322 da Família Real, equipado com o motor V8 4.2 supercharged da Jaguar, que entrega nada menos que 396 cv e impressionantes 57,1 kgfm de torque. Com câmbio automático de seis marchas, esse carro é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 7,4 segundos — quase como um esportivo! E a velocidade máxima chega a 210 km/h, uma combinação incrível de luxo e performance.

Mesmo com 193 mil km rodados e já tendo mudado de dono após 2008, o carro se mantém em ótimo estado, sem sinais de ferrugem. O Range Rover também mantém algumas adaptações feitas especialmente para a Rainha, como as luzes azuis de emergência. Imagina só o quanto isso ajudaria em um trânsito complicado!

Entre os mimos exclusivos, o veículo conta ainda com alças de apoio na parte traseira e um degrau lateral, facilitando a entrada. E não é só isso! Esse Range Rover traz uma pintura única, feita na tonalidade Tonga Green, estabelecida pela Casa Real.

A casa de leilões garante que o SUV passou por uma revisão completa recentemente, com nova pintura e pneus Pirelli Scorpion novinhos em folha. Para completar, o carro agora possui um novo emblema em ouro — só para lembrar quem foi seu primeiro proprietário!

Desde seu lançamento em 2002, o Range Rover L322 se consolidou como um símbolo de sofisticação, unindo luxo, desempenho e robustez. Em 2006, ele recebeu melhoras significativas, incluindo novos faróis e um sistema multimídia atualizado, tudo para manter o padrão elevado que carros dessa categoria exigem.

Quem adquirir esse pedacinho da história não levará apenas o carro para casa; vai junto um pacote de documentos que conta toda a trajetória do veículo, incluindo manuais originais, registros de manutenção e até a carteira de couro azul que fez parte do carro quando estava com a Rainha. É uma oportunidade imperdível para colecionadores e admiradores do automobilismo no geral.

E enquanto você pensa se vai ou não participar desse leilão histórico, outra notícia quente sobre o setor de luxo: a BYD está prestes a lançar sua marca premium Yangwang na Europa. As novidades nunca param no mundo automotivo, não é mesmo?