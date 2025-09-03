Ram reduz preço da Rampage RT 2026 em R$ 18.800 para CNPJ

A nova Ram Rampage RT 2025/2026, na charmosa cor Maximum Steel com teto preto, está fazendo barulho no mercado. O melhor? Ela tá saindo por R$ 251.190, um descontão em relação ao preço de tabela, que é R$ 269.990. Mas atenção, essa promoção é só para vendas diretas voltadas a empresas e microempresas — os amantes de veículos de passeio vão ter que esperar um pouco mais.

Vale lembrar que essa condição não é válida para pessoas físicas, taxistas ou empresas que não sejam microempresas. Essa oferta fica disponível apenas durante setembro, e para garantir sua unidade, é preciso dar uma ligada na concessionária e reservar a sua.

A Ram Rampage R/T 2026 vem com algumas surpresas sob o capô e em sua suspensão. A novidade promete uma condução mais suave, ideal para quem roda muito na cidade — e em estradas, claro! Para turbinar a performance, a versão R/T agora conta com um motor 2.0 Hurricane turbo que entrega potência de 272 cv e torque de 40,8 kgfm. Além disso, não tem como errar com a transmissão automática de nove marchas e a tração 4×4, que distribui a força entre os eixos de forma inteligente.

Para você que ama a estrada, as dimensões da picape continuam as mesmas: são 5,03 metros de comprimento, 1,89 m de largura e 1,78 m de altura. Ah, e a caçamba não ficou para trás, mantendo seus 980 litros de capacidade — perfeito para quem precisa carregar mais peso, já que a capacidade de carga chega a 750 kg nas versões com motor a gasolina.

Itens de conforto também não decepcionam. As rodas de liga leve de 19 polegadas em preto brilhante, o sistema de som premium com 10 alto-falantes e a central multimídia Uconnect de 12,3” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio definitivamente fazem a diferença em uma viagem. Além disso, tem ar-condicionado digital dual zone e 7 airbags, mostrando que segurança e conforto andam lado a lado.

E quem não gosta de um toque especial? A iluminação interna da caçamba em LED e as lanternas escurecidas em LED adicionam um charme extra à picape. O painel de instrumentos Full Digital de 10,3” e o Ramcharger (carregador por indução) são toques modernos que exigem um lugar na garagem de quem aprecia tecnologia e estilo.

E aí, vai deixar essa oportunidade passar?