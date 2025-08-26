Ram reduz preço da Rampage Laramie em até R$ 18 mil para CNPJ

A nova Ram Rampage Laramie 2.2 Diesel 2026, que na verdade é referente ao modelo 2025/2026, está chamando atenção de quem ama picapes. Com uma cor vermelha que brilha, essa belezura está em promoção, mas atenção: é só para compras via vendas diretas, focadas em empresas e microempresas. A oferta vai até 1º de setembro ou até o fim dos estoques.

Para quem quer uma Laramie 2.2 Diesel, o preço de tabela é de R$ 262.990, mas se você é de uma empresa ou produtor rural, o valor cai para R$ 244.990 — uma economia de R$ 18.000! Esses preços foram confirmados pelo portal Fipe Carros, então dá para confiar.

Você pode conferir as condições com qualquer concessionária Ram no Brasil. É sempre bom estar por dentro das formas de pagamento e financiamentos que eles oferecem, especialmente para empresas.

Sob o capô, a versão Laramie vem com um motor 2.2 turbodiesel que entrega 200 cv. E quem já dirigiu sabe que essa potência faz a diferença, principalmente na hora de encarar uma estrada. Esse motor possui 45,9 kgfm de torque e um câmbio automático de nove marchas. A tração 4×4 se ajusta automaticamente entre os eixos — bem útil para quem pega muita estrada de chão ou enfrenta as chuvas.

Quando o assunto é consumo, a Laramie não decepciona: segundo o Inmetro, ela faz 10,6 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. Isso é uma mão na roda para quem viaja com frequência.

Além disso, as dimensões da picape são bem imponentes, com 5.028 mm de comprimento e 1.886 mm de largura. A caçamba, que tem capacidade para 980 litros, é perfeita para quem precisa carregar volumes grandes. Ela mede 1.450 mm de comprimento e 1.055 mm de largura, com uma altura de 595 mm. E se você precisar carregar peso, a versão diesel tem capacidade de 1.015 kg e suporta um reboque de até 6.800 kg.

A Laramie vem equipada com uma central multimídia Uconnect de 12,3 polegadas, perfeita para quem gosta de estar conectado. E não podemos esquecer do ar-condicionado digital com duas zonas, que é um conforto e tanto. Os bancos são bem confortáveis, com regulagens elétricas que vão te deixar na posição ideal.

A segurança também é um destaque dessa picape. Ela conta com 7 airbags, controle de cruzeiro adaptativo, câmera de ré e outros recursos que tornam a condução mais tranquila, especialmente no trânsito pesado.

Se você está pensando em uma picape robusta e com excelente custo-benefício para sua empresa, a Ram Rampage Laramie 2.2 Diesel é uma ótima escolha. E, claro, não esqueça de dar uma passada numa concessionária para conferir tudo de perto!