Peugeot diminui preço do 2008 Allure em até R$ 24,2 mil para PcD

O Peugeot 2008 Allure 25/25, ano/modelo 2025, na vibrante cor Azul Quasar, está dando o que falar. Este modelo, sem opcionais, é uma ótima oportunidade principalmente para pessoas com deficiência (PcD) que buscam um veículo zero quilômetro. A oferta, que vai até 04/09/2025, inclui isenção total de IPI e um bônus direto da fábrica.

Para quem está de olho na versão intermediária Allure T200, o preço sugerido é de R$ 153.990,00. Mas para os clientes PcD, essa quantia cai para R$ 129.729,00, uma economia de impressionantes R$ 24.261,00, informação confirmada pela equipe do portal Fipe Carros junto à concessionária Peugeot Jelta Riviera.

A proposta vem do programa Autonomy, voltado para oferecer soluções a clientes com mobilidade reduzida. Para participar, é necessário um laudo médico emitido pelo Detran ou Ciretran, que comprove a deficiência e a necessidade de adaptações no veículo.

Entre janeiro e julho de 2025, o Peugeot 2008 já contabilizou 7.564 emplacamentos. No cenário dos SUVs, o destaque foi o Volkswagen T-Cross, que vendeu 53.554 unidades, seguido pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross, que fecharam o ranking com 39.038 e 36.957 carros vendidos, respectivamente.

Falando do que realmente importa, o Peugeot 2008 Allure não decepciona. Ele é equipado com um motor 1.0 turbo de três cilindros, que entrega 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. O câmbio automático CVT simula sete marchas, ideal para quem curte uma tocada suave na cidade ou uma viagem pela estrada.

Esse modelo vem recheado de tecnologia. O ar-condicionado digital automático de uma zona é super confortável, e a central multimídia de 10″, com espelhamento sem fio, é uma mão na roda. Se você já enfrentou trânsito intenso, sabe como a câmera com visão 360° e os sensores de estacionamento facilitam a vida.

Além disso, quem gosta de praticidade vai adorar a chave presencial com partida por botão e o carregador de celular por indução. Detalhes como rodas de liga leve de 17 polegadas, acabamento da grade em preto brilhante e faróis de LED dão aquele toque premium ao visual. Os 4 airbags (2 frontais e 2 laterais) e o rebatimento elétrico dos espelhos externos garantem segurança e conforto.

Peugeot 2008 Allure para PcD – agosto de 2025:

Configurações Preço de tabela Preço para PcD Descontos Allure T200 R$ 153.990,00 R$ 129.729,00 R$ 24.261,00

Pronto para conhecer de perto essa novidade? O Peugeot 2008 promete conquistar muitos corações por aí!