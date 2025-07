Ram Rampage Rebel tem desconto de R$ 37 mil e é mais barata que Toro

A Ram Rampage Rebel, na vibrante cor Vermelho Flame, está disponível para quem tem CNPJ ativo e também para produtores rurais com inscrição estadual válida. Mas, atenção: esse carro zero km é vendável apenas para esses grupos específicos, ou seja, nada de frotas ou locadoras! Essa oportunidade vai de 4 de julho a 5 de agosto de 2025 ou até esgotarem as 20 unidades.

E quem está pensando em trocar de carro, vale a pena prestar atenção. Se o seu seminovo se encaixar nas exigências, você pode ganhar uma supervalorização de R$ 10 mil na troca. As condições? O carro usado precisa ter sido fabricado no Brasil, ser de 2020 ou mais novo, rodar em média até 20 mil km por ano, estar em bom estado (pintura original, sem danos ou problemas mecânicos) e com todas as revisões feitas nas concessionárias. Um cuidado que faz toda a diferença na hora de negociar.

Geralmente, a versão Rebel 2.0 a gasolina custa R$ 270.990,00, mas para empresas e produtores rurais, o preço cai para R$ 233.050,00. Uma economia bem interessante de R$ 37.940,00! Os valores podem mudar dependendo da região, então fique atento. Além disso, as concessionárias da Ram estão prontas para ajudar com informações sobre financiamento e a documentação necessária para finalizar a compra.

Olha que interessante: segundo dados da Fenabrave, a Fiat Toro lidera as vendas de picapes intermediárias, com 23.332 unidades vendidas nos primeiros seis meses do ano. A Ram Rampage ficou com o segundo lugar, emplacando 11.428 unidades, e a Chevrolet Montana na terceira posição, com 10.126 vendas. E quem diria que a Renault Oroch, com suas 5.683 unidades vendidas, ainda estaria na briga?

Falando em potência, a Ram Rampage Rebel é equipada com um motor 2.0 turbo a gasolina que entrega impressionantes 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Isso significa que, ao pisar no acelerador, você vai se sentir colado no banco, com aquela adrenalina que só quem ama dirigir conhece. E tudo isso é acompanhado de um câmbio automático de nove velocidades e tração nas quatro rodas — ótima para quem costuma pegar estrada em dias de chuva ou em terrenos mais complicados.

No interior, a Ram não decepciona. Com um painel todo digital de 10,3”, ela ainda vem com carregador por indução, uma central multimídia Uconnect de 12,3” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E para os amantes de tecnologia, são seis portas USB, sendo três do tipo C para carregamento rápido. Segurança é fundamental, e ela conta com 7 airbags.

Outros detalhes que dão um charme a mais são o acendimento automático dos faróis e o ar-condicionado digital dual zone, muito útil nos dias quentes. E para aqueles que gostam de viajar, o controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go vai facilitar muito nas viagens longas, especialmente no trânsito mais pesado. Sem falar no conforto do banco do motorista com ajuste elétrico em 12 posições.

Se você é daqueles que adora personalizar a viagem, a Ram Rampage Rebel ainda tem ganchos para amarração de carga — ideal para quem ama levar tudo o que precisa. E não se esqueça das rodas de liga leve de 17 polegadas e os sensores de estacionamento, que tornam a experiência de dirigir essa máquina ainda mais prazerosa.