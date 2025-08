Ram Rampage 2026 tem novos itens de série e se distingue da Fiat Toro

A Ram trouxe novidades quentíssimas para a linha 2026 da Rampage, e é bom ficar de olho, hein? A picape vai chegar às concessionárias em agosto e vem com quatro versões: Big Horn, Rebel, Laramie e R/T. Cada uma com melhorias que vão deixar a galera mais confortável e segura ao volante.

Na versão de entrada, a Big Horn, agora você conta com os sensores de estacionamento dianteiros como item de série. Uma mão na roda, especialmente em manobras em áreas apertadas. Já a Rebel e a Laramie, que vêm com o pacote Night Edition, adotaram lanternas traseiras escurecidas, deixando o visual bem mais ousado, parecido com as irmãs maiores da marca. E para quem gosta de adrenalina, a versão R/T teve a suspensão revista. O objetivo? Melhorar o conforto, mas sem perder aquele toque esportivo que dá gosto.

E se você já se pegou em uma estrada com buracos, vai adorar saber que os pneus Pirelli 235/55 R19 agora têm a tecnologia Seal Inside™. Isso significa que você consegue continuar rodando mesmo com perfurações de até 5 mm. Prático, né?

### Motorização e Performance

Quanto à motorização, a Rampage 2026 continua oferecendo duas opções: o motor 2.2 turbodiesel, com 200 cv e torque de 45,9 kgfm, e o 2.0 Hurricane 4 a gasolina, que entrega 272 cv e 40,8 kgfm. Ambas as opções vêm com câmbio automático de nove marchas. Ah, e se você tem um espírito aventureiro, as versões com tração integral mantêm o sistema 4×4 auto, perfeito para encarar trilhas ou descer uma rampa íngreme sem dor de cabeça.

### Dimensões e Capacidade

As dimensões não mudaram: a picape tem 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura e 1.780 mm de altura, com um entre-eixos de 2.994 mm. E na caçamba, você ainda consegue carregar até 980 litros, com 1.450 mm de comprimento, 1.055 mm de largura e 595 mm de altura. Se optar pela gasolina, a capacidade de carga chega a 750 kg. Para quem viaja com família ou amigos, isso faz toda a diferença.

### Segurança na Direção

A parte de segurança também está afiada. As versões Rebel, Laramie e R/T seguem equipadas com os sistemas de assistência à condução (ADAS) de nível 2. Isso inclui piloto automático adaptativo com função Stop & Go, além de alerta de saída de faixa com assistente ativo que centraliza o carro na pista. Com uma ajudinha dessas, fica bem mais tranquilo em longas viagens, não é mesmo?

### Produção e Sucesso

E vale lembrar, a Rampage é produzida em Goiana, Pernambuco, e é o quinto modelo da Stellantis a sair dessa fábrica. Essa picape é a primeira da Ram desenvolvida fora da América do Norte e já vendeu mais de 45 mil unidades desde o seu lançamento, acumulando 25 prêmios da imprensa especializada.

Então, se você está pensando em trocar de carro, pode ser que a Rampage 2026 valha a pena considerar. Muita inovação, conforto e segurança para quem ama pegar a estrada com estilo!