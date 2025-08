Chelsea contrata Jorrel Hato; Everton busca Dewsbury-Hall e Dibling

Após o empate em 2 a 2 contra o Manchester United, o técnico do Everton, David Moyes, comentou sobre a situação do time no mercado de transferências. Em entrevista, ele afirmou que acredita que o clube está “muito mais perto” de concretizar novas contratações.

Moyes mencionou que espera que “haja negociações na próxima semana”. No entanto, ele também reconheceu que teve impressões semelhantes há quatro ou cinco semanas, mas agora se sente otimista, afirmando que estão “perto dos detalhes finais” e que precisam avançar rapidamente para efetivar as aquisições.

Segundo o treinador, o Everton precisa realizar várias adições ao elenco. Ele afirmou que há jogadores que podem ser emprestados ou utilizados de outras formas, o que torna essencial fortalecer a equipe. “Precisamos urgentemente de alguns dos principais jogadores”, destacou Moyes.

Em declarações anteriores, antes da partida contra o West Ham, Moyes já havia demonstrado a urgência do Everton em reforçar o time, dizendo que a situação das negociações não estava avançando como desejavam. Segundo ele, “estamos desesperados para fazer as coisas acontecerem, pois sabemos que o tempo está se esgotando”.

As palavras de Moyes refletem a pressão enfrentada pelo Everton para melhorar seu desempenho no próximo campeonato, indicando a prioridade em reforçar o time antes que a janela de transferências se feche.