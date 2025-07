Ram Rampage 2025 tem recall por falha nos freios

A Stellantis Automóveis Brasil anunciou que a picape Ram Rampage, ano-modelo 2025, está passando por um recall por conta de um problema no sistema de freio automático de emergência (AEB). Em algumas situações, esse sistema pode deixar de funcionar, mesmo que o motorista tente reativá-lo enquanto dirige. Isso pode aumentar o risco de acidentes — algo que a gente definitivamente quer evitar.

Para resolver essa questão, a montadora pede aos proprietários que façam o agendamento de uma visita nas concessionárias da rede Ram a partir do dia 28 de julho de 2025. O serviço, que envolve uma atualização gratuita do software do painel de instrumentos, deve levar cerca de uma hora. Uma dica: se você já está acostumado a lidar com a burocracia do trânsito, sabe que garantir horarios em oficinas é essencial para evitar dores de cabeça.

O atendimento será feito apenas com agendamento, então é interessante entrar em contato com a concessionária que você prefere o quanto antes. Essa preocupação com a segurança do veículo é um reflexo do compromisso da Ram em manter a confiança e garantir a qualidade para todos os motoristas.

Se você tem uma Ram Rampage do modelo 2025, fique ligado! O recall abrange veículos com chassis entre SKR83929 e SKR97959, de forma não sequencial. Para facilitar seu contato, a marca oferece alguns canais de atendimento — dá pra acessar o site oficial da Ram, ligar no 0800 730 7060 ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp no número (31) 2123-8000.

Não se esqueça: atender a essa convocação é fundamental para garantir que o seu sistema de freio automático de emergência esteja operando perfeitamente, contribuindo para uma direção mais segura. Afinal, quem não gosta de dirigir tranquilo e seguro, não é mesmo?