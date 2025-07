Acidente grave envolve ônibus do cantor Netto Brito com fatalidade

Um grave acidente ocorreu na noite de domingo, 27, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, envolvendo o ônibus da banda do cantor Netto Brito e um carro de passeio, modelo Ford Focus.

Segundo informações iniciais, uma pessoa que ocupava o veículo de passeio faleceu ainda no local do acidente. O número exato de feridos e as condições de saúde dos demais envolvidos ainda não foram confirmados.

De acordo com relatos de testemunhas, pelo menos um dos veículos pode ter invadido a contramão antes da colisão frontal. No entanto, as causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Até o momento, não se sabe se Netto Brito estava no ônibus no momento do acidente. A banda seguia para Salinas da Margarida, onde tinha uma apresentação programada para o aniversário do município.

Emergências foram mobilizadas para atender à ocorrência. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar da Bahia estiveram no local, que precisou ser parcialmente interditado para os trabalhos de resgate e para a remoção dos veículos envolvidos.

A identidade da vítima fatal ainda não foi divulgada pelas autoridades. A perícia técnica também foi chamada para investigar o caso, a fim de esclarecer os detalhes do acidente e determinar as responsabilidades.