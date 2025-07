Ram oferece desconto de R$ 51 mil no Rampage RT para CNPJ

A Ram está dando um belo desconto na sua picape Rampage RT, especialmente para quem tem CNPJ. Se você é empresário ou produtor rural, pode aproveitar uma oferta incrível: a versão na cor Vermelho Flame com teto preto, zero km 2025/2025, está saindo por R$ 248.990. Isso mesmo, um descontão de R$ 51 mil em relação ao preço de tabela!

E tem mais: se você tem um seminovo para dar na troca, a Ram está super valorizando o seu carro usado em até R$ 10 mil. Mas fique atento! O veículo deverá ter algumas características: ser de fabricação nacional, ano a partir de 2020, ter rodado no máximo 20 mil km por ano e estar em boas condições. Aquela pintura original e sem machucados é essencial, e não pode ter defeitos mecânicos.

Além disso, é preciso que todas as revisões tenham sido feitas em concessionárias e registradas no manual. E não esqueça do IPVA 2025, que precisa estar quitado para aproveitar essa oferta.

Quando a gente fala da Rampage RT, estamos falando de uma verdadeira máquina. Ela vem equipada com um motor 2.0 Turbo que entrega até 272 cv de potência e um torque de 40,8 kgfm. Para quem adora aceleração, essa é uma picape que não deixa a desejar.

A paleta de cores é bem variada, incluindo opções sólidas e metálicas, como Cinza Sting, Preto Diamond e até o elegante Branco Pérola. E a garantia de fábrica é de três anos, podendo ser estendida por mais dois.

Se você é fã de tecnologia e conforto, a Rampage RT não decepciona. Ela conta com um sistema de som premium, tração 4×4 automática, múltiplas entradas USB e um pacote robusto de airbags. Além disso, o ar-condicionado digital com duas zonas independentes é uma mão na roda, especialmente nos dias quentes. E, se você é do tipo que gosta de uma central multimídia moderna, a tela de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio é um baita diferencial.

Com tudo isso, a Ram Rampage RT é uma opção e tanto para quem busca performance e conforto. É a chance perfeita de renovar a picape e ainda trocar aquele seminovo!