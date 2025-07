Personagem de Giovana Cordeiro retorna à trama

A atriz Giovana Cordeiro está de volta à novela “Dona de Mim”, que é exibida pela TV Globo. Após um intervalo na trama, sua personagem, Bárbara, fará um retorno impactante. A novidade é que Bárbara assumirá um novo papel, que a colocará como a grande vilã da história.

Anteriormente, Bárbara havia se afastado da novela com a justificativa de seguir uma carreira como lutadora de kickboxing nos Estados Unidos. No entanto, as mudanças na trama prometem alterar o caminho da personagem, trazendo novas dimensões e conflitos. Giovana já começará a gravar suas cenas neste mês, conforme informações de bastidores, o que indica que a nova fase da história está prestes a começar.

A volta de Giovana também marca a renovação de seu contrato com a Globo, o que demonstra o comprometimento da emissora em fortalecer a novela das 19h.

“Dona de Mim” é uma criação de Rosane Svartman, com textos de um time de autores, incluindo Carolina Santos e Jaqueline Vargas. A direção artística é de Allan Fiterman, enquanto a direção geral está sob a responsabilidade de Pedro Brenelli. A produção é feita por Mariana Pinheiro e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

A novela é exibida de segunda a sábado, às 19h25, e está prevista para ter um total de 221 capítulos, finalizando em janeiro de 2026. Após o término de “Dona de Mim”, será lançada a nova novela “Coração Acelerado”, escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira.