Ram lança Dakota, picape média baseada na Titan, em 2026.

Depois da Fiat, a Ram também está preparando uma picape média que promete deixar muitos entusiastas com água na boca. A Dakota chega para complementar a família, utilizando a mesma base desenvolvida em parceria com a Changan Hunter, e é uma das estrelas do projeto KP2, que envolveu um investimento robusto de US$ 385 milhões. O projeto já resultou na produção da Fiat Titano na Argentina, que agora ganha um motor 2.2 turbodiesel super moderno.

Com o resgate do nome Dakota, que já fez sucesso por aqui há um tempo, essa nova picape vai compartilhar bastante com a Titano. O motor 2.2 de 200 cv e 45,9 kgfm vai estar lá, trabalhando junto com um câmbio automático de 8 marchas e um sistema de tração 4×4 incluído, com modo automático e opção de reduzida. Se você já pegou uma estrada de terra ou uma subida mais acentuada, sabe o quanto esses recursos fazem a diferença.

Vamos falar do visual! A Dakota traz um design potente, sem perder a essência da Ram. Apesar de ter algumas peças em comum com a Fiat Titano, a parte dianteira é inconfundível, com detalhes que lembram a clássica robustez da marca. Lanternas e a tampa da caçamba também estão caprichadas, criando uma identidade que vai atrair olhares na estrada.

O lançamento acontece na Argentina em dezembro deste ano e a expectativa é que chegue ao Brasil no começo de 2026. Por enquanto, ela ainda é um conceito, mas já dá para ter uma ideia do que esperar. Resta saber se o interior terá um layout exclusivo ou se vai seguir a nova arquitetura da Changan Hunter, que vem com duas telas e um design mais moderno do que o da Titano. Quem já teve a chance de dirigir uma picape mais nova percebe como esses detalhes fazem diferença na experiência de dirigir.

A produção da Dakota vai rolar na Argentina, na mesma planta em Córdoba onde a Fiat Titano ganha vida. Curiosamente, a Changan Hunter não só resultou na Dakota, mas também na Peugeot Landtrek e, em alguns mercados, na Ram 1200, que é um modelo rebatizado. Mas agora, com a Dakota, a Ram está trazendo algo realmente especial para o mercado — uma picape com um visual mais exclusivo e atraente.

Fique ligado, porque essa novidade promete agitar o segmento das picapes médias no Brasil!