cidades que receberão benefícios são divulgadas

Com a chegada de agosto, algumas regiões do Nordeste vão receber o Bolsa Família de maneira antecipada. Essa ajuda é crucial para apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente em tempos de dificuldades como a seca. Surpreendentemente, até mesmo as grandes chuvas podem trazer desafios para esses moradores. Então, ter esse apoio é um alívio.

Como será o repasse

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o repasse do Bolsa Família será feito com base no número final do NIS (Número de Identificação Social). Cidades como Canudos, na Bahia, e Jaguaribe, Monsenhor Tabosa, Boa Viagem e Acopiara, no Ceará, estarão entre as beneficiadas.

No Maranhão, Palmeirândia também receberá o repasse. Na Paraíba, os municípios de Camalaú, São José do Sabugi e Remígio estão na lista, assim como Lagoa de Pedras, no Rio Grande do Norte. O Diário Oficial da União anunciou essa medida em 1º de agosto. Se mais localidades forem incluídas, as informações serão comunicadas.

Devido à situação de calamidade, o benefício do Bolsa Família terá valores variados. O valor principal é de R$ 600, além de R$ 150 para crianças com até seis anos, R$ 50 para mulheres grávidas e também R$ 50 para aquelas que tiveram bebês recentemente.

Para obter mais informações, você pode acessar o site do MDS. O aplicativo do Bolsa Família também é uma boa ferramenta, assim como o telefone 111 da Caixa. E não se esqueça das redes sociais oficiais, que são ótimas para esclarecer dúvidas e acompanhar as datas.

Assim, com a movimentação do Governo Federal para fortalecer esse apoio, o Bolsa Família se mostra essencial. Ele continua atuando com rapidez e eficácia, garantindo que, apesar das mudanças climáticas, os beneficiários não fiquem desamparados.