Ram Dakota terá interior de luxo para se distanciar da Titano

A marca Ram sempre teve uma posição peculiar aqui no Brasil. Especialmente depois que os brasileiros começaram a associar os utilitários da Stellantis a um status mais premium, diferente do que se vê em outros lugares. Isso veio muito por causa das picapes robustas que chegaram primeiro. Agora, com o lançamento da Rampage e a chegada da nova Dakota, isso deve mudar ainda mais.

A Rampage se destacou por trazer um toque de sofisticação e um acabamento refinado, e a Dakota vem com uma proposta parecida. A ideia é fazer uma picape que converse com os modelos de topo do mercado, como a Chevrolet S10 e a Ford Ranger. Para quem já teve a oportunidade de dirigir esses veículos, é fácil perceber como pequenos detalhes fazem toda a diferença, não é mesmo?

Interior já apareceu em flagra

E falando do interior, o que podemos esperar? Ao que tudo indica, a Dakota terá um ambiente completamente diferente da Titano. Apesar de ambas usarem o motor 2.2 turbodiesel de 200 cv e câmbio automático de 8 marchas com tração 4×4, a nova Ram promete um acabamento mais requintado. Com telas grandes, acabamento emborrachado e soluções que lembram as picapes dos Estados Unidos, essa cabine quer se mostrar como uma verdadeira joia.

Recentemente, algumas fotos mostraram um interior que lembra bastante o da Changan Hunter. Com a Titano mantendo o design antigo, fica claro que o visual mais moderno será exclusividade da Dakota. Para quem curte detalhes, a cabine promete ser uma das mais sofisticadas entre as picapes derivadas do projeto KP2.

Conceito já adiantou exterior

No dia 13 de agosto, a Ram revelou a Dakota Nightfall Concept, após algumas aparições discretas nas ruas. A apresentação foi em São Paulo e confirmou que a nova picape terá um design único, alinhando-se com o estilo da linha Ram. Para os fãs de carro, um visual fresco é sempre uma ótima notícia, especialmente quando se fala de uma picape.

A Dakota será fabricada em Córdoba, na mesma planta da Fiat Titano, mas não se engane, porque essa picape será bem mais que um “rebadge”. Ela usa uma plataforma que também dá vida a modelos como a Peugeot Landtrek, mas a Dakota traz uma frente exclusiva, uma caçamba repaginada e faróis totalmente em LED. Com certeza, quem dirige no escuro sabe como esse tipo de tecnologia faz a diferença.

Enquanto a Nightfall é apenas um conceito, muitos dos elementos anunciados, como a grade com o nome Ram bem no centro e os faróis de LED com um design inovador, já têm tudo para fazer parte do modelo final. A traseira também vem com lanternas em LED, um visual moderno e iluminação adicional – quem não gosta de ser notado na estrada?

Com a produção prevista para começar em dezembro e a chegada ao Brasil programada para o início de 2026, a Dakota promete ser uma picape que vai dar o que falar e, com certeza, chamar a atenção nas ruas. Afinal, para quem vive o dia a dia no volante, cada detalhe conta, e uma picape com estilo e funcionalidade é tudo o que a gente pede.