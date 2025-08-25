Chef de alto nível tem audiência abaixo de realities famosos

A TV Globo anunciou que o reality show "Chefe de Alto Nível" terá uma segunda temporada, programada para estrear em 2026, logo após a transmissão da Copa do Mundo. Apesar de não ter alcançado as melhores audiências em seu horário, a emissora declarou estar satisfeita com o desempenho da primeira temporada e acredita que o formato pode crescer ainda mais.

Exibido às 22h30, o programa, apresentado por Ana Maria Braga, registrou uma média de 14,5 pontos no Ibope durante sua estreia. Esse número superou apenas a audiência de "Estrela da Casa", que teve 11,6 pontos em 2024, mas ficou abaixo de outros realities já consolidados na grade da emissora.

A seguir, confira um comparativo das médias de audiência de programas similares após a pandemia:

2021 – "The Masked Singer Brasil": 19,4

2021 – "The Voice Brasil": 15,9

2021 – "Mestre do Sabor": 16,3

2021 – "No Limite": 17,5

2022 – "The Voice Brasil": 15,1

2022 – "No Limite": 16,1

2023 – "The Voice Brasil": 16,6

2023 – "No Limite": 15,1

2024 – "Estrela da Casa": 11,6

2025 – "Chefe de Alto Nível": 14,5

Embora os índices de "Chefe de Alto Nível" não tenham se aproximado das audiências de outros realities musicais e de sobrevivência, o programa conseguiu números melhores do que algumas produções mais recentes, reforçando a estratégia da Globo de investir em formatos novos.

Formato do Reality

"Chefe de Alto Nível" é inspirado no "Next Level Chef", criado pelo famoso chef Gordon Ramsay. O programa se destaca por sua estrutura única, que apresenta três cozinhas, cada uma em um andar com diferentes condições de trabalho.

Andar superior : totalmente equipado com utensílios modernos e tecnologia avançada.

: totalmente equipado com utensílios modernos e tecnologia avançada. Andar intermediário : conta com recursos limitados e utensílios básicos.

: conta com recursos limitados e utensílios básicos. Porão: ambiente de condições precárias, com equipamentos antigos e escassos, que desafiam a criatividade dos participantes.

Uma plataforma móvel fornece os mesmos ingredientes para os três andares, descendo de um para outro. Assim, os competidores precisam agir rapidamente para garantir os melhores itens antes que a plataforma siga.

Jurados e Premiação

Sob a apresentação de Ana Maria Braga, o programa contou com a participação de três renomados chefes da gastronomia brasileira: Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, que atuaram como mentores de 24 cozinheiros. O vencedor do programa levou para casa um prêmio de R$ 500 mil, além do reconhecimento de se destacar em uma das principais vitrines culinárias da televisão brasileira.