Ram apresenta Rampage R/T NFL Edition a R$ 275.990 em edição limitada

A Ram resolveu dar uma animada na sua picape Rampage R/T com uma edição especial dedicada aos amantes da NFL. A série, chamada NFL Edition, traz alguns detalhes bem legais para quem é fã de futebol americano e quer uma picape com estilo.

Essa edição vem com apenas 300 unidades disponíveis, prometendo deixar muitos apaixonados por carros de olho. O preço? R$ 275.690, um acréscimo de R$ 6 mil em relação à versão convencional. As cores exclusivas são o Prata Billet e o Branco Pérola. Quem não gostaria de exibir uma picape que chama a atenção na rua, não é mesmo?

Os detalhes que a tornam especial incluem bancos com o logo da NFL bordado, pedaleiras redesenhadas e soleiras iluminadas em LED. E não para por aí! O visual do carro também ganha adesivos temáticos e o escudo da liga tanto no capô quanto na lateral da caçamba. Isso sem contar as maçanetas e as rodas pintadas de preto, que conferem um ar mais esportivo.

E como se não bastasse, os sortudos que adquiriam essa edição recebem um “Welcome Kit” cheio de brindes legais, como um boné e um cooler personalizado. Isso é para entrar no clima do evento esportivo que inspirou a série. Convenhamos, quem curte futebol americano e carros não vai perder essa oportunidade!

## Motor e Equipamentos: Tudo que Você Precisa

Quando se trata de desempenho, a Rampage R/T NFL Edition não decepciona. Ela vem equipada com o motor 2.0 Hurricane 4 a gasolina que entrega nada menos que 272 cv e 40,8 kgfm de torque. Isso garante uma performance excelente, especialmente nas estradas, onde você sente a potência enquanto dirige.

O câmbio automático de nove marchas com tração integral e modo reduzido é um sonho, principalmente se você já enfrentou um terreno mais complicado ou uma estrada de chão. E, claro, a experiência ao volante fica ainda melhor com os sete airbags e o pacote ADAS, que traz segurança extra para viagem. O ar-condicionado digital dual zone também faz toda a diferença em dias quentes, permitindo que você ajuste a temperatura do jeito que preferir.

## Dimensões e Versatilidade

Não muda nada em relação ao modelo padrão: a Rampage mantém suas dimensões robustas, com 5.028 mm de comprimento e 1.886 mm de largura. A caçamba é espaçosa, com capacidade de 980 litros. Isso é mais do que suficiente para carregar tudo que você precisa, seja equipamentos para um final de semana ao ar livre ou compras semanais. Afinal de contas, quem não gosta de ter espaço na hora de carregar aquele material pesado?

Com todos esses adicionais, a Ram realmente mostra que está atenta às necessidades dos consumidores que buscam qualidade, performance e um toque especial. Ah, e não podemos esquecer que o visual esportivo e os detalhes únicos dessa edição fazem dela uma verdadeira joia nas estradas brasileiras.