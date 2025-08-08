RAM 2500 e 3500 2025 têm aumento de potência e tecnologia

A Ram está trazendo novidades quentes com as picapes 2500 e 3500 da linha 2025. Com um visual renovado, interior modernizado e um motor Cummins 6.7 bem mais potente, essas máquinas prometem continuar na liderança do segmento de picapes grandes no Brasil.

Quando falamos da 2500, o conforto é a palavra de ordem. Ela conta com suspensão traseira de molas helicoidais, o que permite carregar até 1.001 kg e rebocar impressionantes 8.948 kg. Por outro lado, a 3500 é toda sobre trabalho pesado, com feixes de molas que suportam 1.597 kg e a capacidade de rebocar até 9.079 kg. Os preços variam, começando em R$ 559.990 para a 2500 Laramie até R$ 679.990 para a 3500 Longhorn. Ah, e se você está de olho na versão Night Edition da 2500, ela saiu de linha, mas ainda pode ser encontrada em estoques.

O motor teve uma repaginada considerável. Ele agora entrega 436 cv e 149 kgfm, com um aumento de 59 cv e 32 kgfm em relação à versão anterior. Sem dúvida, quem dirige bastante sabe como isso faz diferença na rodagem, especialmente em estradas.

### Detalhes Visuais e Conforto

O design também ganhou um refresh. Tanto a 2500 quanto a 3500 vêm com uma grade nova, faróis de LED com quatro canhões e lanternas também em LED. As rodas de 18″ são ideais para qualquer tipo de terreno. Os retrovisores agora têm ajuste elétrico e iluminação integrada, o que é super prático durante a noite.

Uma das melhorias que vale mencionar é a tampa da caçamba, que agora pode ser aberta de forma elétrica pela chave ou aplicativo, facilitando muito a vida. E para quem pensa em compartilhar a experiência de viagem, a 3500 ainda traz estribos elétricos.

### Interior Modernizado

Entrando no interior, a atualização é notável. O painel digital de 12,3″ e a tela da central multimídia vertical de 14,5″ são um show à parte. Tem também uma tela de 10,2″ para o passageiro, que pode acessar navegação e câmeras. Imagine ficar em um PMT com todos esses gadgets ao alcance das mãos!

O conforto é garantido com bancos dianteiros climatizados e aquecidos. A 2500 tem um sistema de som Alpine com nove alto-falantes, enquanto a 3500 vem equipada com um som premium Harman Kardon com 16 alto-falantes. Para dirigir de forma mais tranquila, as picapes contam com controle de cruzeiro adaptativo e assistência para manter na faixa.

### Especificações e Medidas

Em termos de medidas, ambas as versões têm 6.060 mm de comprimento e 2.120 mm de largura. A altura varia um pouco, sendo 2.040 mm para a 2500 e 2.050 mm para a 3500. E quanto ao peso bruto, a 2500 pesa até 4.490 kg, enquanto a 3500 vai até 5.500 kg.

Se você é apaixonado por picapes, não dá pra deixar de conferir essas belezuras da Ram. Elas não só são potentes, mas também pensadas para oferecer conforto e tecnologia aos motoristas e passageiros.