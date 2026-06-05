‘Coração acelerado’ atinge desempenho semelhante a ‘Quem ama cuida’
Na quarta-feira, dia 3 de junho de 2026, a novela “Coração Acelerado” se destacou ao igualar sua audiência à da novela “Quem Ama Cuida”. No episódio exibido, a vilã Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, foi desmascarada, surpreendendo os espectadores e contribuindo para o bom desempenho do programa.
Em contrapartida, na RedeTV, o programa “Superpop” ficou em quinto lugar no ranking de audiência da TV aberta pela segunda semana consecutiva, sendo superado pela Band.
No SBT, o reality show “Fábrica de Casamentos” não atraiu a atenção do público, mesmo competindo contra “Casa do Patrão”, da Record, que também não teve muitos resultados. Além disso, o programa “Fofocalizando” não se beneficiou das recentes mudanças implementadas na grade da emissora.
A Band, por sua vez, enfrentou desafios na audiência com os programas “Melhor da Tarde” e “Brasil Urgente”, ambos sem a presença dos apresentadores titulares, o que afetou a atração do público.
Abaixo estão as audiências consolidadas da quarta-feira:
Audiências da Globo
- Bom Dia SP: 7,7
- Bom Dia Brasil: 8,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,7
- Mais Você: 6,2
- SP1: 9,3
- Globo Esporte: 9,8
- Jornal Hoje: 10,0
- Edição Especial: Além do Tempo: 10,6
- Sessão da Tarde: Enquanto Estivermos Juntos: 9,6
- SPTV: 12,2
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 15,1
- A Nobreza do Amor: 18,3
- SP2: 20,5
- Coração Acelerado: 21,6
- Jornal Nacional: 22,5
- Quem Ama Cuida: 22,3
- Guerreiros do Sol: 14,8
- Convocadas: 9,7
- Jornal da Globo: 6,3
- A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,9
- Coração Acelerado (reapresentação): 4,7
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6
- Hora 1: 3,7
Audiências da Record
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Fala Brasil: 2,9
- Hoje em Dia: 3,0
- Balanço Geral SP: 4,9
- The Love School: 5,2
- Jesus: 3,8
- Cidade Alerta: 3,6
- Cidade Alerta II: 6,0
- Jornal da Record: 6,0
- Coração de Mãe: 5,5
- Casa do Patrão: 3,0
Audiências do SBT
- Se Liga, Brasil: 2,0
- Primeiro Impacto: 2,8
- Fofocalizando: 2,6
- Fábrica de Casamentos: 2,8
- Programa do Ratinho: 3,8
Audiências da Band
- Brasil Urgente: 2,0
Audiências da RedeTV
- A Tarde é Sua: 0,9
- TV Fama: 0,8
- Superpop: 0,8
Os números de audiência são uma referência importante para o mercado publicitário, sendo que, em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essas estatísticas ajudam a compreender a movimentação do público e o desempenho de diferentes programas nas emissoras.