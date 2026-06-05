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‘Coração acelerado’ atinge desempenho semelhante a ‘Quem ama cuida’

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Audiência 03/06:
'Coração Acelerado' surpreende e cola na média de 'Quem Ama Cuida'

Na quarta-feira, dia 3 de junho de 2026, a novela “Coração Acelerado” se destacou ao igualar sua audiência à da novela “Quem Ama Cuida”. No episódio exibido, a vilã Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, foi desmascarada, surpreendendo os espectadores e contribuindo para o bom desempenho do programa.

Em contrapartida, na RedeTV, o programa “Superpop” ficou em quinto lugar no ranking de audiência da TV aberta pela segunda semana consecutiva, sendo superado pela Band.

No SBT, o reality show “Fábrica de Casamentos” não atraiu a atenção do público, mesmo competindo contra “Casa do Patrão”, da Record, que também não teve muitos resultados. Além disso, o programa “Fofocalizando” não se beneficiou das recentes mudanças implementadas na grade da emissora.

A Band, por sua vez, enfrentou desafios na audiência com os programas “Melhor da Tarde” e “Brasil Urgente”, ambos sem a presença dos apresentadores titulares, o que afetou a atração do público.

Abaixo estão as audiências consolidadas da quarta-feira:

Audiências da Globo

  • Bom Dia SP: 7,7
  • Bom Dia Brasil: 8,3
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,7
  • Mais Você: 6,2
  • SP1: 9,3
  • Globo Esporte: 9,8
  • Jornal Hoje: 10,0
  • Edição Especial: Além do Tempo: 10,6
  • Sessão da Tarde: Enquanto Estivermos Juntos: 9,6
  • SPTV: 12,2
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 15,1
  • A Nobreza do Amor: 18,3
  • SP2: 20,5
  • Coração Acelerado: 21,6
  • Jornal Nacional: 22,5
  • Quem Ama Cuida: 22,3
  • Guerreiros do Sol: 14,8
  • Convocadas: 9,7
  • Jornal da Globo: 6,3
  • A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,9
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,7
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6
  • Hora 1: 3,7

Audiências da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,7
  • Fala Brasil: 2,9
  • Hoje em Dia: 3,0
  • Balanço Geral SP: 4,9
  • The Love School: 5,2
  • Jesus: 3,8
  • Cidade Alerta: 3,6
  • Cidade Alerta II: 6,0
  • Jornal da Record: 6,0
  • Coração de Mãe: 5,5
  • Casa do Patrão: 3,0

Audiências do SBT

  • Se Liga, Brasil: 2,0
  • Primeiro Impacto: 2,8
  • Fofocalizando: 2,6
  • Fábrica de Casamentos: 2,8
  • Programa do Ratinho: 3,8

Audiências da Band

  • Brasil Urgente: 2,0

Audiências da RedeTV

  • A Tarde é Sua: 0,9
  • TV Fama: 0,8
  • Superpop: 0,8

Os números de audiência são uma referência importante para o mercado publicitário, sendo que, em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essas estatísticas ajudam a compreender a movimentação do público e o desempenho de diferentes programas nas emissoras.

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