‘Coração acelerado’ atinge desempenho semelhante a ‘Quem ama cuida’

Na quarta-feira, dia 3 de junho de 2026, a novela “Coração Acelerado” se destacou ao igualar sua audiência à da novela “Quem Ama Cuida”. No episódio exibido, a vilã Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, foi desmascarada, surpreendendo os espectadores e contribuindo para o bom desempenho do programa.

Em contrapartida, na RedeTV, o programa “Superpop” ficou em quinto lugar no ranking de audiência da TV aberta pela segunda semana consecutiva, sendo superado pela Band.

No SBT, o reality show “Fábrica de Casamentos” não atraiu a atenção do público, mesmo competindo contra “Casa do Patrão”, da Record, que também não teve muitos resultados. Além disso, o programa “Fofocalizando” não se beneficiou das recentes mudanças implementadas na grade da emissora.

A Band, por sua vez, enfrentou desafios na audiência com os programas “Melhor da Tarde” e “Brasil Urgente”, ambos sem a presença dos apresentadores titulares, o que afetou a atração do público.

Abaixo estão as audiências consolidadas da quarta-feira:

Audiências da Globo

Bom Dia SP: 7,7

7,7 Bom Dia Brasil: 8,3

8,3 Encontro com Patrícia Poeta: 6,7

6,7 Mais Você: 6,2

6,2 SP1: 9,3

9,3 Globo Esporte: 9,8

9,8 Jornal Hoje: 10,0

10,0 Edição Especial: Além do Tempo: 10,6

10,6 Sessão da Tarde: Enquanto Estivermos Juntos: 9,6

9,6 SPTV: 12,2

12,2 Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 15,1

15,1 A Nobreza do Amor: 18,3

18,3 SP2: 20,5

20,5 Coração Acelerado: 21,6

21,6 Jornal Nacional: 22,5

22,5 Quem Ama Cuida: 22,3

22,3 Guerreiros do Sol: 14,8

14,8 Convocadas: 9,7

9,7 Jornal da Globo: 6,3

6,3 A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,9

4,9 Coração Acelerado (reapresentação): 4,7

4,7 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6

3,6 Hora 1: 3,7

Audiências da Record

Balanço Geral Manhã: 1,7

1,7 Fala Brasil: 2,9

2,9 Hoje em Dia: 3,0

3,0 Balanço Geral SP: 4,9

4,9 The Love School: 5,2

5,2 Jesus: 3,8

3,8 Cidade Alerta: 3,6

3,6 Cidade Alerta II: 6,0

6,0 Jornal da Record: 6,0

6,0 Coração de Mãe: 5,5

5,5 Casa do Patrão: 3,0

Audiências do SBT

Se Liga, Brasil: 2,0

2,0 Primeiro Impacto: 2,8

2,8 Fofocalizando: 2,6

2,6 Fábrica de Casamentos: 2,8

2,8 Programa do Ratinho: 3,8

Audiências da Band

Brasil Urgente: 2,0

Audiências da RedeTV

A Tarde é Sua: 0,9

0,9 TV Fama: 0,8

0,8 Superpop: 0,8

Os números de audiência são uma referência importante para o mercado publicitário, sendo que, em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essas estatísticas ajudam a compreender a movimentação do público e o desempenho de diferentes programas nas emissoras.