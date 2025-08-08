Notícias

Uber e iFood devem suspender pagamentos a motoristas e entregadores

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Uber e iFood terão que bloquear pagamentos de motoristas e entregadores
Uber e iFood terão que bloquear pagamentos de motoristas e entregadores

Pessoas que trabalham com aplicativos como Uber e iFood podem enfrentar a situação de terem seus pagamentos bloqueados. Isso acontece não apenas com motoristas, mas também com entregadores. A razão por trás disso são dívidas trabalhistas acumuladas por esses profissionais.

O problema começou quando uma mulher decidiu cobrar valores pendentes, especialmente de quem atua nesses serviços. Essa exigência ganhou força na Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que agora exige que iFood e Uber forneçam informações sobre os trabalhadores.

O papel das empresas

Um juiz decidiu que 50% dos pagamentos que motoristas e entregadores recebem devem ser penhorados. No entanto, essa medida não significa que eles ficarão sem receber. A ideia é que essa parte do pagamento ajude esses profissionais a cuidarem de suas dívidas, enquanto outras pessoas que estão cobrando também veem sua situação avançar.

Vale destacar que o valor retido não fica com as empresas, mas sim, é uma responsabilidade dos donos. No ano passado, essa mulher fez um pedido à Vara do Trabalho para que houvesse pressão sobre iFood e Uber. Ela queria saber se os cadastros dos trabalhadores estavam ativos nos aplicativos.

O objetivo dela era conseguir a penhora dos valores, mas inicialmente a 1ª Vara do Trabalho de Florianópolis negou esse pedido. O entendimento foi de que os ganhos dos motoristas e entregadores não poderiam ser tocados por conta do sistema alimentar que esses profissionais utilizam para sua subsistência.

Com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, a situação ganhou outra perspectiva. Com base no Código de Processo Civil, os valores que esses trabalhadores recebem são protegidos. Essa proteção se aplica a autônomos, mas os créditos trabalhistas não podem ser incluídos na penhora.

Agora, os 50% que foram penhorados estão garantidos, e essas questões devem ser resolvidas rapidamente. O caso foi analisado pelo Pleno do TST, especialmente no Tema Repetitivo 75. Assim, se novos valores forem encontrados em relação a quem está devendo, as empresas devem resolver isso o quanto antes.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Washington eleva recompensa por captura de Maduro para R$ 272 milhões e acusa líder venezuelano de narcotráfico e terrorismo internacional

Recompensa por Maduro atinge R$ 272 milhões, supera Bin Laden

8 minutos atrás
ethereum-eth-criptomoedas-trump-eua

Ethereum ultrapassa US$ 4 mil pela primeira vez desde dezembro

13 minutos atrás
Versão brasileira do Ozempic, promete revolucionar com preço baixo

Versão brasileira do ozempic promete preço acessível

36 minutos atrás
Jerusalem: steht für völliges Fehlen von Frieden in einer Region, in der jeder gegen jeden zu kämpfen scheint

Um convite a um festival pela paz – comentário de Falko Bozicevic

39 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo