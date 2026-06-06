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“Domingão com Huck” explora infância e carreira de Ronaldo Fenômeno

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"Domingão com Huck" revisita infância e carreira de Ronaldo Fenômeno
"Domingão com Huck" revisita infância e carreira de Ronaldo Fenômeno

Neste domingo, 7 de outubro, o programa “Domingão com Huck” terá uma edição especial em comemoração à proximidade da Copa do Mundo. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno será o homenageado no quadro “Linha do Tempo”, que revisita momentos marcantes da vida e carreira do ícone do futebol brasileiro.

A homenagem vai além das conquistas esportivas de Ronaldo, trazendo à tona histórias pessoais e lembranças da sua infância em Bento Ribeiro, um bairro na zona Norte do Rio de Janeiro. Essa abordagem busca conectar o público com a trajetória do ex-atacante, revelando como suas origens moldaram sua vida.

O roteiro do programa será enriquecido por músicas que fazem parte da história de Ronaldo, servindo como trilha sonora de sua experiência de vida. Canções que eleitanam significados emocionais serão apresentadas, proporcionando um olhar mais íntimo sobre sua jornada.

Além disso, a parte musical contará com a presença de duas bandas renomadas: Barão Vermelho e Fundo de Quintal. Essas atrações foram escolhidas por suas ligações com a cultura popular brasileira e por serem referências que marcaram várias gerações, criando um ambiente ainda mais especial durante a homenagem.

Com a apresentação de Luciano Huck, esta edição do programa promete unir o clima de expectativa para a Copa do Mundo com uma celebração emocional. O objetivo é destacar a importância de Ronaldo no cenário esportivo do Brasil, misturando sua história profissional com suas raízes e memórias pessoais, tudo isso em um horário nobre na televisão.

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