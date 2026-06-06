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Vitor Sampaio estrela “Clube Hedonê” no Globoplay

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Vitor Sampaio será protagonista de "Clube Hedonê" no Globoplay
Vitor Sampaio será protagonista de "Clube Hedonê" no Globoplay

Uma nova série do Globoplay, intitulada “Clube Hedonê”, estreia com um enredo envolvente de investigação criminal. A história gira em torno de um policial federal que se depara com uma série de crimes enquanto investiga um clube privado.

Na trama, o investigador se encontra com a proprietária do clube, e essa interação se torna crucial quando as investigações começam a afetar pessoas do ambiente do clube. Essa dinâmica promete trazer uma camada de suspense e complexidade à narrativa.

O elenco conta com Vitor Sampaio, que atualmente é conhecido por seu papel como Sabiá na série “Guerreiros do Sol”. Ele ocupará um dos papéis principais na nova produção. Outros atores notáveis incluem Ravel Andrade e Chandelly Braz, que já trabalharam juntos no projeto sobre Raul Seixas. Sua parceria continua em “Clube Hedonê”, o que promete uma química interessante entre os personagens.

Giovana Cordeiro também estará presente, interpretando um papel significativo ao lado de Marcello Novaes. Os dois recentemente atuaram juntos na série “Dona de Mim”, e sua colaboração novamente traz expectativas para o público.

Embora a série seja uma adaptação do livro “Mansão Hedonê”, o título foi alterado para “Clube Hedonê” na versão para o streaming. A direção é de Lipe Binder, que busca trazer mais conteúdo de suspense para o catálogo da plataforma, aproveitando um elenco conhecido para atrair a audiência.

Com uma proposta de mistério e personagens envolventes, “Clube Hedonê” promete ser uma adição interessante ao repertório de séries de suspense disponíveis para os assinantes do Globoplay.

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