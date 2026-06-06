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Rodízio de quadros em “Eliana em Família” após a Copa

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"Eliana em Família" terá rodízio de quadros depois da Copa do Mundo
"Eliana em Família" terá rodízio de quadros depois da Copa do Mundo

Eliana Planeja Novidades para Seu Programa na Globo

A apresentadora Eliana já confirmou que seu programa “Eliana em Família” voltará com novidades a partir de julho, após uma pausa devido à Copa do Mundo. Em uma entrevista recente, ela revelou que o formato irá incluir um rodízio de quadros, mantendo o público sempre interessado.

Nos primeiros três meses no ar, “Eliana em Família” alcançou uma média de 9 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse resultado é considerado positivo, especialmente porque seu concorrente direto, o SBT, ficou abaixo de 7 pontos no mesmo período. Eliana expressou satisfação com a aceitação do público, ressaltando que o programa não apenas manteve a liderança na audiência, mas também atraiu um público mais jovem. Ela destacou a importância da audiência feminina, um grupo que sempre a apoiou ao longo de sua carreira.

Eliana enfatizou que, apesar do bom desempenho, não acredita que isso seja um motivo para relaxar. Para ela, o sucesso não deve ser visto como um sinal de conforto, mas sim como uma oportunidade para se inovar. Com seus 35 anos de experiência na televisão, ela acredita que a evolução é fundamental para qualquer programa, inclusive o seu.

No próximo domingo, o programa ao vivo encerrará este primeiro ciclo antes da pausa. As famílias Moreira e Uchôa competirão na final de uma competição musical, que contará com a participação especial de nomes como Paulo Vieira, Dira Paes, Aílton Graça, Otávio Muller e Xanddy Harmonia.

Ao retornar após a Copa do Mundo, a Globo irá avaliar como transformar a curiosidade inicial do público em um hábito de audiência. A vontade de renovar e melhorar o programa faz parte da estratégia de Eliana e da emissora, que podem considerar essa fase inicial como apenas o começo de um projeto promissor.

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