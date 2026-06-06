Rodízio de quadros em “Eliana em Família” após a Copa

Eliana Planeja Novidades para Seu Programa na Globo

A apresentadora Eliana já confirmou que seu programa “Eliana em Família” voltará com novidades a partir de julho, após uma pausa devido à Copa do Mundo. Em uma entrevista recente, ela revelou que o formato irá incluir um rodízio de quadros, mantendo o público sempre interessado.

Nos primeiros três meses no ar, “Eliana em Família” alcançou uma média de 9 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse resultado é considerado positivo, especialmente porque seu concorrente direto, o SBT, ficou abaixo de 7 pontos no mesmo período. Eliana expressou satisfação com a aceitação do público, ressaltando que o programa não apenas manteve a liderança na audiência, mas também atraiu um público mais jovem. Ela destacou a importância da audiência feminina, um grupo que sempre a apoiou ao longo de sua carreira.

Eliana enfatizou que, apesar do bom desempenho, não acredita que isso seja um motivo para relaxar. Para ela, o sucesso não deve ser visto como um sinal de conforto, mas sim como uma oportunidade para se inovar. Com seus 35 anos de experiência na televisão, ela acredita que a evolução é fundamental para qualquer programa, inclusive o seu.

No próximo domingo, o programa ao vivo encerrará este primeiro ciclo antes da pausa. As famílias Moreira e Uchôa competirão na final de uma competição musical, que contará com a participação especial de nomes como Paulo Vieira, Dira Paes, Aílton Graça, Otávio Muller e Xanddy Harmonia.

Ao retornar após a Copa do Mundo, a Globo irá avaliar como transformar a curiosidade inicial do público em um hábito de audiência. A vontade de renovar e melhorar o programa faz parte da estratégia de Eliana e da emissora, que podem considerar essa fase inicial como apenas o começo de um projeto promissor.